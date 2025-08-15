Criciúma negocia Eduardo Melo com o Remo e atleta deixa o Caxias

Eduardo Melo diexa o Caxias com três gols e duas assistências na Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O centroavante Eduardo Melo não faz mais parte do elenco do Caxias na disputa da Série C do Brasileiro. O Criciúma, que detém os direitos do atleta, negociou o centroavante com o Remo. Os catarinenses ficaram com uma porcentagem do passe do atleta, que tem vínculo até o final do ano com o Criciúma.

Sendo assim, Eduardo Melo irá jogar a Série B do Brasileiro. O Remo disputa uma vaga na elite e, atualmente, é o quinto colocado na competição.

Aos 24 anos, Eduardo Melo ganhou destaque pelo grená sendo o autor de três gols na Série C nas vitórias sobre Botafogo-PB, CSA e Ypiranga, além de dar duas assistências após 12 jogos. Segundo informações apuradas pela reportagem do Pioneiro, o centroavante irá ganhar um salário até três vezes maior na equipe paraense.