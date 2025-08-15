Esportes

Criciúma negocia Eduardo Melo com o Remo e atleta deixa o Caxias

Jogador já se despediu do grupo e irá disputar a Série B do Brasileiro

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

