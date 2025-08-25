Cotado no Juventude, zagueiro decide ficar em time da Série B

Defensor fica no time catarinense até o fim da Série B Celso da Luz / Criciúma / Divulgação

O Juventude espera contar neste semana com mais um reforço para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini deve receber mais um zagueiro para o elenco alviverde. Entre as possibilidades estava o nome de Marcelo Benevenuto.

O defensor pertence ao Fortaleza, mas defende o Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está por empréstimo no time catarinense.

Tanto a imprensa catarinense quanto a cearense chegaram a citar um interesse do Juventude no atleta. Porém, na manhã desta segunda-feira, houve uma reunião entre a direção do Criciúma e o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Segundo informação da repórter Manuela Silva, do ge.globo/sc, o zagueiro deu a palavra ao presidente do time carvoeiro, Valter Minotto, que fica no Heriberto Hülse. O mandatário do Tigre falou até em “alívio” com a permanência do atleta.

Com 17 jogos pelo Criciúma, não é a primeira vez que o nome do defensor é citado no Estádio Alfredo Jaconi como possível reforço. O zagueiro está no G-4 com a equipe catarinense, e disputa o retorno à Série A do Brasileiro.

O técnico Thiago Carpini conta com poucas opções para o setor, pois tem que lidar com as suspensões por cartões e lesões. Os zagueiros Rodrigo Sam e Natã estão no departamento médico. Marcos Paulo voltou a ser relacionado contra o Botafogo.