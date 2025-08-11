Contra o Corinthians, Juventude estreia camisa em homenagem à Serra Gaúcha

Camisa foi lançada em junho de 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na noite desta segunda-feira (11), o Juventude entra em campo pela primeira vez com a terceira camisa. O confronto com o Corinthians inicia às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Lançada em junho deste ano, no evento do 112º aniversário do clube alviverde, a camisa tem como inspiração a Serra Gaúcha. Para reforçar a identidade serrana, as camisas terão gravadas, abaixo do escudo, os nomes de 40 cidades da região, valorizando e incentivando o turismo.

O escudo reúne as iniciais de Esporte Clube Juventude, com a silhueta de uma montanha com três pontas, simbolizando as regiões da Uva, das Hortênsias e os Campos de Cima da Serra.

Na 19ª colocação na tabela da Série A, o Papo conta com a volta do técnico Thiago Carpini para uma recuperação no nacional. Em situação delicada, a equipe conta com o apoio do torcedor na casa jaconera para voltar a vencer para fugir de um possível rebaixamento.