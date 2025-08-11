Esportes

Contra o Corinthians, Juventude estreia camisa em homenagem à Serra Gaúcha

Nesta segunda-feira (11), jogadores alviverdes entram em campo com o terceiro uniforme da temporada, levando o nome de 40 cidades da região serrana

Camila Corso

Jornal Pioneiro

