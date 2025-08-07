Esportes

Conselho do Juventude convoca reunião para apresentar relatório e decidir prosseguimento ou não da proposta de SAF

Edital foi publicado no site oficial do clube nesta quinta-feira (7), um dia após a apresentação do técnico Thiago Carpini, que chegou com a missão de tirar o clube da zona do rebaixamento do Brasileirão



