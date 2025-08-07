Conselho do Juventude convoca reunião para apresentar relatório e decidir prosseguimento ou não da proposta de SAF

Tema voltará ao Estádio Alfredo Jaconi um dia após enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude convocou seus conselheiros para uma Reunião Extraordinária, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 12 de agosto, no salão nobre do Estádio Alfredo Jaconi. O encontro, que terá início às 19h, terá como principal pauta a apresentação, discussão e votação sobre a continuidade dos estudos da proposta de conceito para a criação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) no clube.

Além da discussão sobre a SAF, os conselheiros também irão ouvir as considerações e respostas da comissão criada na reunião anterior, realizada no dia 6 de maio.

Na época, a votação não chegou a ser realizada, pois um grupo de trabalho foi criado sob a liderança do conselheiro Leonardo Tonietto, para receber as dúvidas dos conselheiros. Fazem parte do grupo também: Igor Tcacenco, Liliana Spiandorello, Flávio Zanettini e Ben Hur Flores. A comissão ficou como responsável de compilar todos os dados e as dúvidas que os conselheiros tinham. Agora haverá uma apresentação.

— Recebemos mais de 60 perguntas. Chegamos a um denominador comum em 10 premissas fundamentais e temos dezenas de questionamentos, os quais certamente vão ser respondidos numa próxima reunião de conselho — explicou Tonietto à Rádio Gaúcha Serra.

Após a apresentação, os conselheiros devem abrir votação para decidir se o Juventude segue com as negociações com a Five Eleven Capital, empresa que fez uma proposta oficial ao clube, ou encerra as tratativas. Cerca de 200 conselheiros são aguardados para a reunião da próxima terça-feira.

Juventude e Five Eleven

As negociações entre o Juventude e a Five Eleven Capital para a possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) se estendem desde o final do ano passado. Contudo, a divulgação de detalhes da negociação nos últimos meses impulsionou as discussões junto aos conselheiros, motivada por diversas incertezas.

A proposta original da Five Eleven era de aquisição total, mas as conversas com a cúpula do clube evoluíram para um novo modelo de parceria. Neste formato, a SAF Juventude teria o investidor adquirindo 90% da associação, enquanto os 10% restantes permaneceriam com o clube, que também receberia pagamentos anuais de royalties, além de um montante de saída (cash-out).

A oferta da Five Eleven Capital para a compra dos 90% era de R$ 400 milhões. Um acordo por tempo indeterminado está descartado, sendo a intenção inicial um contrato com duração de 10 anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Consoante o disposto no Estatuto do Esporte Clube Juventude, ficam os senhores associados conselheiros convocados para a Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia 12/08/2025, em primeira convocação às 18:30 horas e, em segunda convocação com qualquer número de presentes às 19:00 horas, a realizar-se no salão Nobre “Walter Humberto Dal Zotto” junto ao Estádio Alfredo Jaconi na Rua Hércules Galló n.1547, Centro, Caxias do Sul-RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação de novos conselheiros;

2) Apresentação das considerações e respostas das indagações apresentadas pela Comissão deste Conselho criada na pretérita reunião ocorrida no dia 06/05/2025;

3) Apresentação, discussão e votação pela continuidade dos estudos da proposta de conceito de negócio jurídico para a criação da SAF(Sociedade Anônima de Futebol) com o Esporte Clube Juventude;