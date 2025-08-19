Esportes

Todos pela vaga
Notícia

Conselheiros do Caxias se mobilizam para ajudar o clube na conquista do acesso à Série B

Encontro marcado para quinta-feira (21), às 19h35min no Salão Nobre João Prataviera tem como objetivo principal unir ainda mais o conselho, diretoria, sócios e torcida.

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

