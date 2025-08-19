Conselheiros do Caxias se mobilizam para ajudar o clube na conquista do acesso à Série B

Junior Santolin, presidente do Conselho Deliberativo do Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Não é apenas dentro de campo que o Caxias está se mobilizando para buscar o acesso à Série B do Brasileiro em 2026. Dentro das quatro linhas, a equipe de Júnior Rocha lidera a Terceira Divisão Nacional e já está garantida no quadrangular decisivo da competição.

A novidade é que os conselheiros grenás também seguem focados e vão se reunir para traçar uma ação com o objetivo de manter o clube direcionado no caminho da conquista da vaga.

O presidente do Conselho Deliberativo grená, Junior Santolin, convocou os conselheiros do clube para uma reunião na próxima quinta-feira (21), às 19h35min, no Salão Nobre João Prataviera para tratar desta mobilização.

— O objetivo principal é unir ainda mais o conselho, diretoria, sócios e torcida. É um momento muito bom na história do clube, é um resultado de um trabalho que desde 2015, quando iniciou a reestruturação, pessoas sérias colocaram seus nomes na frente da instituição e prepararam esse caminho e hoje, o atual diretor de executiva, que é capitaneado por Roberto de Vargas, colocou sua contribuição e estamos muito felizes por estar tudo isso acontecendo — explicou Santolin em entrevista ao Pioneiro.

A ideia, portanto, é deixar o ambiente grená totalmente unido, diferenças de lado, e foco total no acesso à Série B.

— É a hora de lotar o estádio, é a hora de apoiar os jogadores e cada um dar um esforço a mais para que esse sonho seja realidade no clube. O objetivo principal é criar um ambiente de força coletiva. O torcedor precisa sentir que o clube está unido, diretoria executiva, funcionários, diretoria do conselho, o conselho em geral, para que chegue nas arquibancadas; isso vai gerar uma confiança dentro do grupo, no campo, o que vai com certeza aumentar as chances que nós temos de acesso e até possivelmente título — finalizou Júnior Santolin.

Ainda segundo o presidente do conselho grená, cerca de 2.500 ingressos da partida entre Caxias e Brusque, no sábado (23), foram adquiridos pelos conselheiros para a distribuição para torcedores. O clube conta com 214 conselheiros adimplentes e a expectativa é de "uma adesão em massa", na reunião desta quinta, conforme destacou Santolin.

Edital de convocação na íntegra:

"Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo

Na forma do Estatuto Social, artigo 49, II, alínea “a” , o Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul convoca os senhores membros deste Conselho para se reunirem no Salão Nobre João Prataviera, localizado na Rua Thomas Beltrão de Queiroz, 898, Estádio Francisco Stédile (Centenário), no *dia 21/08/2025, às 19hr35min, quinta-feira* , nesta cidade para, em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Mobilização total para o ACESSO - CAXIAS UNIDO;

2) Assuntos do Futebol;

3) Assuntos gerais;