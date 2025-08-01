Como o técnico interino pode armar o time do Juventude para o duelo contra o Santos

Gerson Ramos é o auxiliar-técnico permanente do Juventude. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Enquanto aguarda um desfecho positivo na contratação do técnico Thiago Carpini, o Juventude irá a campo diante do Santos com o auxiliar da casa Gerson Ramos no comando. O profissional realiza nesta sexta-feira (1º) a terceira atividade com o grupo de atletas desde a saída de Claudio Tencati.

Ainda há muitas indefinições quanto a um possível time titular contra o Peixe na segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis. Marcos Paulo, Caíque e Gilberto retornam de suspensão. Hudson é o desfalque por ter recebido o cartão vermelho diante do Bahia.

Quebra-cabeças

Nenê, 44 anos, é o atleta mais experiente da equipe. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Na defesa, após ter voltado a campo depois de mais de dois meses afastado com lesão na coxa, Ewerthon volta a brigar fortemente pela lateral direita com Reginaldo. Na outra lateral, o experiente Alan Ruschel poderá ganhar espaço na vaga de Marcelo Hermes, uma vez que Gerson Ramos deve contar mais do que nunca com a confiança das principais lideranças da equipe neste momento turbulento que vive o clube, e por se tratar também de um confronto direto contra o Z-4.

A formação com três zagueiros, que esteve em campo na derrota por 3 a 0 para o Bahia, não deve permanecer. Com isso, Abner, Wilker e Marcos Paulo disputam duas vagas.

Uma das principais dúvidas está na presença de mais um meia ou de três atacantes. Neste caso, Lucas Fernandes, que fez sua estreia na Bahia, e Nenê são as opções para a meia-cancha, enquanto Batalla surge como alternativa de velocidade mais à frente. O ataque deve ser composto ainda por Veron e Gilberto.

Os treinos de sábado (2) e da véspera do confronto vão ser definitivos quanto à formação da equipe titular.

Por hora, uma possível formação que se desenha teria: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner (Marcos Paulo), Wilker e Alan Ruschel (Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê ou Batalla); Veron e Gilberto.

A delegação alviverde embarca no começo da tarde de domingo (3) até São Paulo.