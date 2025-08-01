Esportes

Muitas indefinições
Como o técnico interino pode armar o time do Juventude para o duelo contra o Santos

Gerson Ramos dirigirá a equipe alviverde no confronto desta segunda-feira (4), no Morumbis, enquanto direção trabalha para anunciar a contratação de Thiago Carpini

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

