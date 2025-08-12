Com um desfalque, Caxias inicia nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Tombense

Lucas Cunha atuou em todas as 16 partidas disputadas até aqui pelo Caxias na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de três dias de folga, o elenco do Caxias voltará às atividades no estádio Centenário nesta quarta-feira (13), às 14h30min. Líder do Campeonato Brasileiro da Série C, com 36 pontos, o Grená já está classificado para o quadrangular do acesso e ainda pode confirmar na 17ª rodada o primeiro lugar definitivo da primeira fase da competição.

A vitória sobre o ABC, no fim de semana, deixou o time de Júnior Rocha muito perto de alcançar mais um feito dentro da competição. Na segunda-feira (18), a equipe encara o lanterna Tombense, em Minas Gerais. E o desafio é manter o grupo motivado até o fim da primeira etapa da Série C, uma vez que no primeiro tempo diante da equipe de Natal, o Caxias relaxou.

— Não condiz com o que nós fizemos até agora. Para mim foi o primeiro tempo mais abaixo que nós fizemos desde que nós chegamos. Muitos erros de passe, nível de concentração baixo, até mesmo interesse pelo jogo. E nós não podemos cometer isso — alertou o treinador grená, que conseguiu dar o recado ao grupo no intervalo e fez o time chegar à vitória no segundo tempo.

Desfalque na zaga

Mais uma vez Júnior Rocha não poderá repetir a formação considerada ideal para o duelo em Tombos-MG. E desta vez, o desfalque é o atleta que atuou em todas as 16 partidas do Grená na Série C 2025: o zagueiro Lucas Cunha. O camisa 4 recebeu o terceiro cartão amarelo e ficará de fora pela primeira vez em um jogo desta edição do torneio nacional. Alisson, que entrou no intervalo contra o ABC, será o seu substituto.

— Essa sequência de vitórias eu creio que é fruto de muito trabalho. O grupo todo está de parabéns, e é reflexo do empenho do dia-a-dia. As vitórias frequentemente são fruto do dia-a-dia, e do trabalho que todos no clube estão realizando — apontou o defensor.