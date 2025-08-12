Esportes

De volta aos trabalhos
Notícia

Com um desfalque, Caxias inicia nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Tombense

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, Grená só voltará a campo na segunda-feira (18)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS