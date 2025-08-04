Esportes

Com técnico interino, Juventude tem confronto direto no Z-4 contra o Santos: "Vamos encará-lo como uma decisão"

Gerson Ramos admite trabalhar o retorno da confiança ao grupo como ingrediente principal para desafiar o Peixe no Morumbis nesta segunda-feira (4)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

