Com técnico interino, Juventude tem confronto direto no Z-4 contra o Santos: "Vamos encará-lo como uma decisão"

Gerson Ramos fará seu segundo jogo em dois anos como técnico interino do Ju. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Depois de uma semana em que no ambiente do Juventude só se falava no possível retorno do técnico Thiago Carpini à casamata, o time alviverde entra em campo nesta segunda-feira (4) para um dos desafios mais importantes dentro do Brasileirão 2025. Afinal, quando a bola rolar a partir das 20h no Morumbis, contra o Santos, pela 18ª rodada, o Verdão necessitará urgentemente da vitória no confronto direto contra uma equipe do Z-4 para diminuir a diferença na tabela. Uma derrota aumentaria a distância e a crise instaurada no Alfredo Jaconi.

Ainda sem o novo técnico definido, o Ju entra em campo apostando na experiência de suas principais lideranças e também no comando de Gerson Ramos, o auxiliar permanente da comissão técnica alviverde. Ele já dirigiu interinamente a equipe na 28ª rodada da edição passada do Campeonato Brasileiro, no empate em 1 a 1 com o Bragantino, em Caxias do Sul. Na ocasião, Jair Ventura estava suspenso e Gerson comandou o time à beira do gramado.

Depois de cinco treinamentos durante a última semana, o técnico interino do Ju aposta na volta da confiança ao grupo como aspecto fundamental para o time mostrar mais competitividade em campo.

— É um período muito bom e produtivo, junto com a comissão conseguimos passar para os atletas a nossa estratégia de jogo. Eu tenho certeza e convicção que os atletas vão conseguir colocar em prática tudo o que foi passado para eles. A ideia é um ambiente positivo, passar confiança. Eu tenho conversado com os atletas sobre a importância desse jogo, se tratando de um jogo fora de casa, mas é muito importante e nós vamos encará-lo como uma decisão — afirmou.

Com a experiência de quem foi meio-campista em equipes como Atlético-MG, Ponte Preta e Paraná, o sergipano Gerson Ramos está no Juventude desde o ano passado, quando Thiago Carpini ainda trabalhava na pré-temporada do clube. Com 44 anos, Gerson teve destaque no futebol do Distrito Federal. Em 2023, conquistou o título inédito do Candangão com o Real Brasília e foi eleito o melhor treinador do campeonato.

Assim como os atletas alviverdes contra o Peixe, Gerson já passou por ambientes conturbados em sua carreira, incluindo a troca de comando técnico em meio a um jogo decisivo.

— É importante passar confiança. Eu, como ex-atleta profissional de futebol, vivi um momento parecido. A comissão técnica conversava com a gente sobre a importância de resgatar algo que aparentemente não foi perdido, mas que estava dentro de nós, mas estava adormecido naquele momento. Reativar essa confiança, essa esperança, foco, determinação. Eu tenho certeza que há uma probabilidade muito grande de dar certo — apontou o técnico interino do Ju.

Como parar Neymar?

E se não bastassem os inúmeros obstáculos que o Juventude terá pela frente no Morumbis nesta noite, parar Neymar é mais uma das tarefas da equipe de Gerson Ramos. Sobretudo quando o craque santista estará com uma sobrecarga de motivação ao ser observado de perto por membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti, que pode convocá-lo novamente à Seleção para os jogos das Eliminatórias na próxima Data-Fifa.