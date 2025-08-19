Esportes

Pré-temporada
Notícia

Com seis reforços e sete remanescentes, Esportivo inicia preparação para a Copa FGF

Equipe será comandada pelo técnico Márcio Nunes. O elenco conta com 19 jogadores e ainda receberá mais contratações

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

