Com seis reforços e sete remanescentes, Esportivo inicia preparação para a Copa FGF

Elenco do Esportivo se apresentou no Estádio Montanha dos Vinhedos. Kevin Sganzerla / Divulgação

O Esportivo iniciou oficialmente sua pré-temporada nesta terça-feira (19), para a disputa da Copa Ruy Carlos Ostermann, competição do segundo semestre da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Os treinamentos acontecem no Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Sob o comando do técnico Márcio Nunes, o elenco conta com 19 jogadores, entre remanescentes da Divisão de Acesso, atletas promovidos das categorias de base e novos reforços contratados para o segundo semestre.

Do grupo que disputou a Divisão de Acesso, sete jogadores permanecem: o goleiro Régis, o zagueiro Anderson Prestes, o volante Marcão, o meia Gui Vieira e os atacantes Guilherme Faria, Janderson e Joesley. A eles se juntam seis jovens oriundos da base do clube: o goleiro Mateus, o zagueiro Daniel, os volantes Barth e Ferreira, além dos atacantes Cassiano e Zanatta, que agora integram o elenco profissional.

Elenco começa preparação para a competição estadual. Kevin Sganzerla / Divulgação

O Esportivo também anunciou a chegada de seis reforços para a competição estadual. Entre eles está o goleiro Lúcio Hernandes, destaque do Bagé na Divisão de Acesso com a defesa menos vazada da primeira fase. Completam a lista o zagueiro Edmilson, ex-Real SC; os laterais Augusto e Fabinho, ambos vindos do Passo Fundo; o meia Kauan, ex-Guarany de Bagé; e o atacante Matheusinho, que atuava no Itabirito.