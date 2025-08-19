Esportes

Sem gols
Notícia

Com reservas, Caxias fica no 0 a 0 com o Tombense e tem seu primeiro empate na Série C

Já classificado, time grená segue com folga na liderança e volta a campo no próximo sábado (23), contra o Brusque, pela penúltima rodada

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS