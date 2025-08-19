Com reservas, Caxias fica no 0 a 0 com o Tombense e tem seu primeiro empate na Série C

Time grená teve reservas em campo no jogo em Tombos. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Em seu 17º jogo pela Série C do Brasileiro, o Caxias conheceu o primeiro empate na competição. Fora de casa, nesta segunda-feira (18), o time grená, com uma formação completamente reserva, não saiu do 0 a 0 contra o Tombense, no Estádio Almeidão.

Já classificado, o Caxias chegou aos 37 pontos, ampliando a vantagem na primeira posição, com cinco a mais que a vice-líder Ponte Preta. O penúltimo compromisso da equipe grená na primeira fase será diante do Brusque, sábado (23), às 17h, no Estádio Centenário.

Em Tombos, com uma formação completamente reserva, o time de Júnior Rocha começou o duelo mostrando que não jogaria apenas se defendendo. Aos quatro minutos, Yann Rolim aproveitou rebote na intermediária e chutou à direita do gol. O Tombense respondeu em duas finalizações sem perigo de Pedro Oliveira.

Aos 10 minutos, Yann recebeu na ponta esquerda e cruzou para a pequena área. Matheus deu o tapa na bola e tirou do pé de Welder. No rebote, o chute de Mantuan foi desviado pela defesa. Melhor em campo, o time grená seguia criando lances de perigo em sequência. Aos 15, Jonathan Ribeiro rolou para o meio e Lorran chutou firme rente ao travessão.

Nos minutos seguintes, o Tombense até passou a rondar mais a área grená, mas as finalizações não tinham a direção da meta de Victor Golas. A melhor chance dos mandantes aconteceu aos 42. Após cobrança de escanteio, a defesa grená afastou parcialmente e Pedro Oliveira finalizou rasteiro. A bola passou muito perto da trave.

Na resposta do Caxias, aos 44, Douglas Skilo recebeu de Yann Rolim, invadiu a área e finalizou forte para grande defesa do goleiro Matheus. Já nos acréscimos, em chute de pé esquerdo, de dentro da área, Jonathan Ribeiro ainda perdeu a última chance de abrir o placar no primeiro tempo.

SEM MUDANÇAS

Com os mesmos times na retomada do jogo, o segundo tempo começou com o cenário semelhante. O Tombense com muitas dificuldades técnicas e sem precisão para concluir as jogadas. O Caxias, com seus reservas, sem acertar os contra-ataques.

Só aos 10 minutos o time mineiro realmente levou perigo. Anderson Ligeiro ganhou da marcação pelo lado direito e cruzou para Pedro Oliveira, que antecipou Ronei e cabeceou perto do travessão. O Caxias teve a chance de devolver o lance de perigo, e Yann Rolim recebeu na meia-lua para finalizar perto da trave, aos 15.

Quase sempre pelos pés de Pedro Oliveira, o Tombense tentava esboçar uma pressão e teve uma sequência de escanteios, bem cortados pela defesa grená. Na primeira mudança de Júnior Rocha, aos 22 minutos, o volante Paulinho entrou em campo na vaga de Mantuan.

Aos 25, depois de cruzamento da ponta esquerda, Skilo lançou para a pequena área e Welder chegou atrasado para completar para a rede. Em um duelo repleto de erros, o Caxias girava a área do adversário, mas não conseguiu concluir suas jogadas. Por outro lado, o Tombense mostrava não ter força e qualidade para pressionar.

Já na reta final da partida, Júnior Rocha promoveu a estreia do jovem atacante Leozinho, oriundo da base, na vaga de Jonathan Ribeiro. Aos 35 minutos, Skilo teve a chance de finalizar de fora da área, mas a bola foi fraca, nas mãos de Matheus.

Aos 43, em falta próxima da área, Kaique bateu forte no meio do gol e Victor Golas espalmou para fora. Nos acréscimos, Welder ainda teve a chance para o Caxias, mas o giro dentro da área acabou parando em Júlio Henrique, que tirou quase em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro

17ª rodada

Tombense 0x0 Caxias

Tombense

Matheus; Júlio Henrique, Ianson, Roger (Fernando, 36/2º) e Dudu Mandai (Kaíque, 32/2º); Claudinei (João Vitor, 32/2º), Fabrício Dias e Anderson Ligeiro, Pedro Oliveira (Adson, 36/2º), Jefferson Renan e Rafhael Lucas (Zé Eduardo, 29/2º). Técnico: Marcelo Chamusca.

Caxias

Victor Golas; Ronei, Alisson, Douglas e Kelvyn; Lorran (Vini Guedes, 32/2º), Mantuan (Paulinho, 22/2º) e Yan Rolim (Carlos Henrique, 32/2º); Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro (Leozinho, 32/2º) e Welder (Nescau, 49/2º). Técnico: Júnior Rocha.

Amarelos: Dudu Mandai, Júlio Henrique (T); Douglas, Leozinho (C).

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa, auxiliado por Fábio Pereira e Washington Sousa Monteiro. O trio é de Tocantins.