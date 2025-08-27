Esportes

Problemas e preservações
Notícia

Com quatro atletas no DM, Caxias deve ter mudanças para o duelo com o Maringá

Técnico Júnior Rocha irá definir os atletas que viajam ao Paraná após o treinamento da manhã desta quinta-feira (28)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS