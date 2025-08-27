Com quatro atletas no DM, Caxias deve ter mudanças para o duelo com o Maringá

Técnico grená não deverá mandar a campo no Paraná todos os titulares. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Nesta quinta-feira (28) pela manhã, o técnico Júnior Rocha irá definir os atletas do elenco do Caxias que irão para o duelo diante do Maringá no sábado (30). Após o trabalho, a delegação grená viajará até Porto Alegre e, na sexta-feira (29), tem chegada prevista em solo paranaense à tarde. O líder da Série C fecha sua participação na primeira fase tendo possíveis mudanças entre os 11 iniciais.

Isso porquê o treinador do Caxias ganhou problemas para definir a equipe para o duelo que antecede o início do quadrangular decisivo da competição. Dois titulares estão no Departamento Médico e são dúvidas para o confronto: Pedro Cuiabá e Welder.

O volante sentiu um desconforto no joelho esquerdo e segue fazendo tratamento para ficar à disposição. Já o centroavante ganharia a oportunidade de iniciar o jogo após cumprir suspensão. Além disso, Júnior Rocha observou Gustavo Nescau na derrota para o Brusque e havia adiantado que Welder ganharia uma chance diante do Maringá. Mas ele teve um desconforto no reto femoral da coxa esquerda e virou dúvida entre os relacionados.

Além deles, os meio-campistas Mantuan e Yan Rolim também não têm presença garantida na viagem. O volante teve uma lesão na coxa direita enquanto o meia segue tratamento depois de acusar um desconforto no adutor da coxa direita. Ele teve que deixar a partida com os catarinenses no intervalo do jogo.

Na última atividade aberta à imprensa, na terça-feira (26), Júnior Rocha testou uma formação com Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Lorran, Kelvyn e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Douglas Skilo.

— Vai ser um grande jogo, eles precisam do resultado também. Mesmo classificados, vamos querer jogar para vencer sempre. Fora de casa é um jogo dificílimo, mas a equipe está preparada, a equipe já fez grandes jogos fora de casa e esse será mais um teste pro grupo — avaliou o lateral-direito Thiago Ennes.