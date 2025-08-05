Com promessa de reforços, Thiago Carpini chega para fazer o Juventude reagir no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini retorna ao Verdão após um ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O nome de Thiago Carpini é um consenso entre os torcedores alviverdes. Por ele, a direção do Juventude esperou quase uma semana em meio à crise técnica que o time atravessa. A equipe está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos e na penúltima colocação.

O jovem técnico tem passagem recente e vitoriosa pelo Estádio Alfredo Jaconi. Thiago Carpini chega com status de "salvador da pátria". Dentro de campo, o treinador já provou ter qualidade de montar equipes equilibradas, compactas e com superioridade tática em cima de adversários com mais qualidade técnica individual.

Na derrota para o Santos, por 3 a 1, no Estádio Morumbis, na segunda-feira, o time mostrou uma leve evolução, mas distante para fazer a equipe deixar a zona dos últimos colocados. O elenco precisará de reforços, principalmente no sistema defensivo. O primeiro desafio será fazer o time parar de sofrer gols.

Somente no Brasileirão foram 35, a pior defesa, com 10 gols de diferença para a segunda que mais levou, o lanterna Sport, com 25.

Com a chegada do novo técnico, o Juventude vai novamente ao mercado da bola. A direção não fala em posições, mas pela saída de Adriano Martins, um zagueiro deve ser contratado.

— Os reforços que a gente conversou são os pontuais que já imaginávamos. A gente pretende trazer dois, três reforços. São os pontuais que a gente acha que ainda é necessário — declarou à Rádio Caxias o presidente Fábio Pizzamiglio, que negou negociações com goleiro Jandrei, do São Paulo:

— Isso não procede. Agora a gente vai conversar com o Carpini e junto com a comissão dele vamos avaliar os nomes.

O treinador também terá outros desafios em campo, como o de ajustar as laterais. As peças já foram trocadas ao longo da temporada, mas a fragilidade permanece tanto ofensiva quanto defensiva.