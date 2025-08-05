Esportes

Nova era
Notícia

Com promessa de reforços, Thiago Carpini chega para fazer o Juventude reagir no Brasileirão

Clube irá novamente em busca de contratações para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão após um primeiro turno muito fraco

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS