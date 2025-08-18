Com problemas na zaga, técnico do Juventude evita comentar sobre reforços e explica o motivo

Técnico Thiago Carpini vai para o terceiro jogo pelo Juventude. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude tem mais uma decisão pela frente na partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (20), às 19h, o Alviverde entra em campo contra o Vasco. O adversário chega a Caxias do Sul após uma suprema goleada de 6 a 0 no Santos, com Neymar em campo.

O compromisso do Juventude será no Estádio Alfredo Jaconi. A expectativa é de um publico superior aos 10 mil torcedores para empurrar a equipe para mais uma vitória em um confronto direto pela permanência.

Para a partida do meio de semana, o técnico Thiago Carpini terá de mudar novamente o sistema defensivo. Titular nos últimos dois compromissos, diante de Corinthians e Vitória, o zagueiro Cipriano cumpre suspensão pelo cartão vermelho na Bahia. Outros três jogadores estão no Departamento Médico: Rodrigo Sam, Natã e Marcos Paulo. Assim, Wilker Ángel deve formar dupla com Abner.

Com tantos problemas, o Juventude teve de recorrer aos jovens. Bernardo, das categorias base, integrou o elenco contra o Vitória. Questionado sobre reforços, o técnico admitiu a possibilidade:

— A gente está avaliando, está em busca no mercado. Agora é valorizar esses dois jogos, a gente vem numa crescente, numa boa retomada. Da maneira que foi esse ponto conquistado (contra o Vitória), acho que tem outros pontos a serem enaltecidos — comentou o treinador após a última partida, preferindo não se aprofundar no tema e explicando o motivo: