Com problemas na zaga, técnico do Juventude evita comentar sobre reforços e explica o motivo

O Juventude tem mais uma decisão pela frente na partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (20), às 19h, o Alviverde entra em campo contra o Vasco. O adversário chega a Caxias do Sul após uma suprema goleada de 6 a 0 no Santos, com Neymar em campo.
O compromisso do Juventude será no Estádio Alfredo Jaconi. A expectativa é de um publico superior aos 10 mil torcedores para empurrar a equipe para mais uma vitória em um confronto direto pela permanência.
Para a partida do meio de semana, o técnico Thiago Carpini terá de mudar novamente o sistema defensivo. Titular nos últimos dois compromissos, diante de Corinthians e Vitória, o zagueiro Cipriano cumpre suspensão pelo cartão vermelho na Bahia. Outros três jogadores estão no Departamento Médico: Rodrigo Sam, Natã e Marcos Paulo. Assim, Wilker Ángel deve formar dupla com Abner.
Com tantos problemas, o Juventude teve de recorrer aos jovens. Bernardo, das categorias base, integrou o elenco contra o Vitória. Questionado sobre reforços, o técnico admitiu a possibilidade:
— A gente está avaliando, está em busca no mercado. Agora é valorizar esses dois jogos, a gente vem numa crescente, numa boa retomada. Da maneira que foi esse ponto conquistado (contra o Vitória), acho que tem outros pontos a serem enaltecidos — comentou o treinador após a última partida, preferindo não se aprofundar no tema e explicando o motivo:
— Em relação a reforços, claro que tratamos esse assunto internamente, mas acho que é importante que o executivo fale nesse momento. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no Vitória. Muitas vezes, falei como se eu estivesse contratando, todo mundo falava que eu mandava aqui, mas tinha um executivo, que era o Manuel. Então, às vezes, por falta da comunicação, de falar, eu acabava me expondo demais, e quando as coisas dão errado, a exposição também te chama muita coisa ruim.