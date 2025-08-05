Com o Caxias Basquete e três novidades, edição 2025/2026 do NBB é confirmada com 20 equipes 

Competição inicia em 18 de outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou nesta terça-feira (5) os times que apresentaram todas as garantias financeiras e vão participar da 18ª edição do NBB, na temporada 2025/2026. E será o campeonato com mais equipes da história, já que 20 clubes estarão em quadra na principal competição da modalidade no país. A abertura está prevista para 18 de outubro.

O Caxias do Sul Basquete e o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, vão representar o Rio Grande do Sul. Em relação ao último NBB, a ausência será o São Paulo, que optou por pedir licença da liga. As novidades são o retorno do Rio Claro-SP, além das estreias de Osasco-SP e Cruzeiro-MG.

Fortaleza e Vasco, que tinham pendências com atletas e comissões técnicas de temporadas passadas conseguiram o acerto a tempo e também confirmaram a participação.

Com isso os 20 participantes são os seguintes: Caxias Basquete, União Corinthians, Pato Basquete, Corinthians, Paulistano, Franca, Pinheiros, São José, Osasco, Bauru, Mogi, Rio Claro, Flamengo, Botafogo, Vasco, Minas, Cruzeiro, Brasília, Fortaleza e Unifacisa.

— Vivemos um ótimo momento do basquete nacional. Temos a chancela da Confederação Brasileira de Basquete, o retorno do Torneio Abertura que foi um sucesso, o Jogo das Estrelas que é um clássico, a continuação da já tradicional Copa Super 8 e um Playoff acontecendo com 16 equipes, o que faz com que nosso calendário fique cada vez mais completo. O retorno da Liga Ouro é outro movimento muito importante e que mostra o crescimento contínuo do basquete brasileiro — destacou Rodrigo Montoro, presidente da LNB.

Sistema de disputa

Os 20 clubes participantes disputarão a fase de classificação em turno e returno, com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. Assim como nos anos anteriores, os 16 melhores avançarão aos Playoffs, que contarão com séries melhor de cinco jogos desde as oitavas até a grande final.