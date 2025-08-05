Esportes

Começa em outubro
Notícia

Com o Caxias Basquete e três novidades, edição 2025/2026 do NBB é confirmada com 20 equipes 

Décima oitava edição terá recorde de participantes. Rio Claro-SP, Osasco-SP e Cruzeiro-MG ingressam na competição nacional, que não contará com o São Paulo 

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

