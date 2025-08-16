Com o acesso em jogo, Veranópolis precisa reverter placar diante do Inter-SM

No jogo de ida, Veranópolis foi derrotado por 2 a 1, em casa. Kévin Sganzerla / Veranópolis E.C.R.C / Divulgação

Agora é tudo ou nada. O Veranópolis encara neste domingo (17) o desafio derradeiro na luta pelo retorno à elite do futebol gaúcho. Às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, o Pentacolor visita o Inter-SM com a missão de reverter a derrota por 2 a 1 sofrida em casa no jogo de ida. O confronto promete tensão e entrega total: só a vitória mantém vivo o sonho dos serranos.

Sob o comando de Gelson Conte, o time precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis — ou por dois, para garantir a classificação direta. São 90 minutos que separam o Veranópolis da glória ou da frustração. Tudo ou nada. O destino está em jogo.

— A primeira parte da decisão já foi e nós estamos em desvantagem, mas se procurou trabalhar muito essa semana a parte psicológica dos atletas, porque a gente tem condição. Fizemos um bom jogo em casa. É muito difícil por ser na casa do adversário, o estádio vai estar lotado, mas o que eu passei pra eles é que nós precisamos ter coragem de fazer outro grande jogo e reverter para colocar o Veranópolis na Série A — comentou o técnico Gelson Conte em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Em solo rival, o Veranópolis encara mais do que a pressão da torcida adversária: enfrenta também o peso da história recente contra o Inter-SM. Derrotado nos dois encontros anteriores, tanto na fase classificatória quanto no mata-mata, o time serrano busca reescrever um roteiro.

No ano passado, o desfecho amargo veio nas quartas de final, quando foi eliminado pelo mesmo adversário após um empate e uma vitória do Inter-SM.

— Nós vamos enfrentar um time que fez uma grande competição. É um time que tem um plantel recheado de bons atletas. Está há anos também tentando voltar à Série A. Acredito que o Inter-SM vai ter uma postura de que está jogando em casa com o apoio do torcedor e atacar o Veranópolis. Eles vão vir pra tentar definir logo o jogo, até porque eles estão em vantagem e vão tentar aumentar isso — finalizou.