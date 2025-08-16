Esportes

Fora de casa
Notícia

Com o acesso em jogo, Veranópolis precisa reverter placar diante do Inter-SM

Partida de volta será realizada no domingo (17), às 15h, no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

