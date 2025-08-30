Com nove titulares, Caxias está escalado para encarar o Maringá

O Caxias se despede da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (30) diante do Maringá. A partida ocorre às 17h no Estádio Willie Davids, no interior paranaense.
E o técnico Júnior Rocha mandará a campo nove titulares. Os desfalques são o volante Vini Guedes e o centroavante rervava Gustavo Nescau — preservados por estarem pendurados com dois cartões amarelos —, além do atacante Welder, com desconforto muscular na coxa.
Com 37 pontos, o Grená já garantiu a liderança da primeira fase e aguarda a definição de seus três adversários no quadrangular do acesso que serão definidos ao fim da rodada.
Confira as escalações:
MARINGÁ: Tony; Max Miller, Tito, Ronald Carvalho e Thiago Rosa; Morelli, Danielzinho, Zé Vitor e Robertinho; Maranhão e Negueba. Técnico: Rodrigo Chipp
CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Douglas Skilo. Técnico: Júnior Rocha.
Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (trio baiano). Quarto árbitro: Wesley Silva dos Santos-ES