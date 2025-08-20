Esportes

O Carpinismo tá on
Com início arrasador, Juventude derrota o Vasco e fica próximo de sair do Z-4

Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileiro, Nenê e Taliari marcaram no 2 a 0 da equipe de Thiago Carpini, que segue invicta sob o comando do treinador

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

