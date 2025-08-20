Com início arrasador, Juventude derrota o Vasco e fica próximo de sair do Z-4

O Carpinismo continua invicto no Juventude. Em noite de um começo avassalador e grande atuação, a equipe alviverde dominou o Vasco e fez 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo atrasado na 14ª rodada do Brasileirão. Nenê e Taliari marcaram os gols da partida nesta quarta-feira (20).
A segunda vitória seguida como mandante faz o Ju chegar a 18 pontos e colar nos times que estão fora da zona de rebaixamento. O próprio Vasco, 16º na tabela, tem 19.
No próximo compromisso da equipe de Thiago Carpini, mais um carioca dentro de casa. O duelo será contra o Botafogo, domingo, às 18h30min.
Com Alan Ruschel e Nenê como novidades no time titular, a equipe alviverde teve um início arrasador. Logo nos primeiros segundos, Caíque roubou na intermediária e serviu Nenê, que tocou para Reginaldo cruzar para a área. A bola bateu na mão de Lucas Piton e o árbitro Matheus Candançam assinalou o pênalti, com 20 segundos de partida. Na cobrança, Nenê acertou o canto esquerdo de Léo Jardim: 1 a 0 Ju.
Após o gol logo no começo, o Vasco levou perigo aos seis minutos. Em cobrança de escanteio de Coutinho, Lucas Freitas cabeceou rente ao travessão. Com a vantagem no placar, o Ju deixou que o time carioca ficasse mais com a bola e explorasse os erros do rival. Em um deles, Nenê arrancou no contra-ataque e tocou para Jadson finalizar sobre a meta.
Aos 15, foi a vez de Batalla receber de Jadson na meia direita, girar em cima da marcação e encontrar Taliari nas costas da defesa. O atacante dominou e bateu rasteiro, sem chances para Léo Jardim: 2 a 0.
Tentando uma resposta rápida, o Vasco teve a chance com Vegetti, que finalizou sobre a meta. Só que era o Juventude quem continuava dono do jogo. Aos 22, Mandaca ganhou de dois marcadores e finalizou para boa defesa do goleiro vascaíno.
Nos minutos seguintes, o Vasco cresceu no jogo e levou perigo em duas finalizações de fora da área, com Rayan e Tchê Tchê. Em outra tentativa, desta vez do Ju, de longa distância, Jadson arriscou no rebote da defesa, mas o chute saiu sobre o gol.
Com uma marcação firme e sem deixar espaços para os visitantes, o Ju saiu de campo para o intervalo sob aplausos do torcedor jaconero e com a vantagem no placar.
SEGUNDO TEMPO
Sem mudanças nas equipes, o Vasco voltou dos vestiários disposto a reagir, mas novamente teve pela frente um Juventude organizado e competitivo. E, além disso, perigoso nos contra-ataques. Aos oito minutos, Caíque lançou Batalla em velocidade e o colombiano limpou dois marcadores antes de finalizar rasteiro, perto da trave.
Aos 12, Carpini fez as primeiras mudanças no Juventude, com Veron e Ênio nas vagas de Nenê e Batalla. Logo na sequência, Mandaca roubou a bola no campo de ataque e, na frente de Léo Jardim, rolou para Taliari chutar de pé esquerdo. O volante Tchê Tchê evitou o terceiro gol quase em cima da linha.
Aos 22, mais uma grande jogada alviverde. Mandaca avançou pela esquerda e cruzou com perfeição para Taliari acertar um testaço no canto. Léo Jardim voou e protagonizou um verdadeiro milagre para salvar o Vasco.
Coutinho chegou a assustar em um chute de fora da área, aos 30 minutos, mas foi o máximo que o Vasco conseguiu na reta final da partida. Dominante do início ao fim, o Ju comemorou com a sua torcida mais uma grande vitória dentro do Jaconi.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão - 14ª rodada
(jogo atrasado)
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude 2x0 Vasco
Juventude
Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 32/2º), Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo, 19/2º), Jadson e Mandaca; Batalla (Ênio, 11/2º), Nenê (Veron, 11/2º) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 32/2º). Técnico: Thiago Carpini.
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luis, 18/2º) e Lucas Piton; Thiago Mendes (David, 11/2º) e Tchê Tchê; Rayan, Coutinho e Nuno Moreira (Léo Jacó, 40/2º); Vegetti (GB, 11/2º). Técnico: Fernando Diniz.
Gols: Nenê (J), de pênalti, aos 2min, Taliari (J), aos 15min, no primeiro tempo.
Amarelos: Abner, Mandaca (J); Lucas Freitas, Fernando Diniz (V).
Árbitro: Matheus Delgado Candançan-SP, auxiliado por Daniel Luis Marques-SP e Daniel Paulo Ziolli-SP. Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG.