Com ingressos a R$ 10, Caxias divulga serviço de jogo para o duelo com o Brusque

Bilhetes promocionais vão até sexta-feira (22). Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Pela penúltima rodada da Série C do Brasileiro, o Caxias enfrenta o Brusque. A partida inicia às 17h do sábado (23), no Estádio Centenário.

Com sua vaga já garantida ao quadrangular, o Grená conta com o apoio do torcedor para lotar o Centenário na última partida em casa pela primeira fase.

Para que isso aconteça, os ingressos estão com valor promocional até sexta-feira (22). Os não sócios podem adquirir seu bilhete inteiro à R$ 10 e R$ 5 para a meia entrada. No setor social e cadeiras, o preço é de R$ 40. No dia do jogo, os ingressos normais passam à R$ 40, meia-entrada R$ 20 e as cadeiras custarão R$ 50.

Os bilhetes podem ser comprados presencialmente, no Centenário, ou de forma online, no site Minha Entrada. A direção grená destaca que a partir de R$ 30, o torcedor pode se associar ao clube e ter acesso a todos os jogos no Estádio Centenário.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Brusque — 18ª rodada da Série C do Brasileirão

Sábado (23) — 17h

Estádio Centenário

— Planos de sócio: a partir de R$ 30 (acesso a todos os jogos no Centenário);

— Ingressos antecipados até sexta-feira (22):

Arquibancada: R$ 10 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 5* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 50 (mandante).

— Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 40 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 20* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 50 (mandante).

— Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 15h;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

— Pontos de venda: