Com gol nos acréscimos, Veranópolis larga em vantagem contra o Passo Fundo pela Divisão de Acesso

O Veranópolis entrou em campo pelo jogo de ida das quartas de final da Divisão de Acesso 2025. O clube busca o acesso à elite do Campeonato Gaúcho do ano que vem. No primeiro compromisso do mata-mata, o Pentacolor recebeu o Passo Fundo na noite desta quinta-feira (31), no Estádio Antônio David Farina.

O confronto acabou com uma vitória suada contra o Tricolor e de virada por 2 a 1. O Passo Fundo saiu na frente com gol de Vinicius Spaniol, aos 22 do segundo tempo. O empate do Pentacolor veio logo na sequência com Romário, aos 27. Ruan, nos acréscimos, virou para o time da Serra.

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo (3), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. O VEC joga pelo empate. Se perder por um gol de diferença a partida vai para os pênaltis