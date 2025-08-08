Esportes

Definido
Notícia

Com duas novidades, técnico do Caxias confirma escalação para o duelo contra o ABC

Já classificado e podendo ainda confirmar o primeiro lugar da fase, Grená não tem mistérios para a partida deste sábado (9)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

