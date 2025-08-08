Com duas novidades, técnico do Caxias confirma escalação para o duelo contra o ABC

A fase é das melhores. E, portanto, não há porque fazer mistérios. Foi assim que o técnico Júnior Rocha trabalhou desde a sua chegada ao Caxias, sem esconder a escalação do time. E agora, com o time já classificado ao quadrangular decisivo da Série C, não é diferente.
Na manhã desta sexta-feira (8), o Grená encerrou a preparação para o duelo contra o ABC, pela 16ª rodada. E o treinador confirmou a formação da equipe com a volta de dois titulares que estavam suspensos: os atacantes Calyson e Iago. Sendo assim, Júnior Rocha poderá escalar força máxima diante do time de Natal.
— Nunca escondo escalação, a gente vai conseguir repetir essa formação, e ninguém sentiu nada essa semana, a não ser o Lorran, que recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora. O restante, todos à disposição, temos o grupo completo, e cada vez mais forte, mais coeso aí pra esse jogo difícil com o ABC — apontou o técnico grená.
O time entrará em campo neste sábado (9), às 17h, no Centenário, com: Thiago Coelho; Thiago Ennes. Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.
Sem clima de revanche no vestiário
Sobre enfrentar o clube que foi o pivô da polêmica envolvendo a situação regular do lateral-direito Yuri Ferraz, no ano passado, Júnior Rocha destacou que o clima de revanche não entra no vestiário grená.
— Pra mim é uma novidade, assim, como a gente não estava aqui e boa parte do elenco não estava, não valorizamos em momento algum isso, até porque foi passado. Quem estava aqui eu sei que sofreu muito, né, porque ficou até o último momento aí dessa instância, esse julgamento, mas a gente focou na preparação, em mobilizar os atletas pra mais um jogo importante, diante do nosso torcedor — apontou o treinador do Caxias.