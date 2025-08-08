Com duas novidades, técnico do Caxias confirma escalação para o duelo contra o ABC

Técnico grená poderá mandar a campo formação ideal diante do ABC. Vitor Soccol / SER Caxias/ Divulgação

A fase é das melhores. E, portanto, não há porque fazer mistérios. Foi assim que o técnico Júnior Rocha trabalhou desde a sua chegada ao Caxias, sem esconder a escalação do time. E agora, com o time já classificado ao quadrangular decisivo da Série C, não é diferente.

Na manhã desta sexta-feira (8), o Grená encerrou a preparação para o duelo contra o ABC, pela 16ª rodada. E o treinador confirmou a formação da equipe com a volta de dois titulares que estavam suspensos: os atacantes Calyson e Iago. Sendo assim, Júnior Rocha poderá escalar força máxima diante do time de Natal.

— Nunca escondo escalação, a gente vai conseguir repetir essa formação, e ninguém sentiu nada essa semana, a não ser o Lorran, que recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora. O restante, todos à disposição, temos o grupo completo, e cada vez mais forte, mais coeso aí pra esse jogo difícil com o ABC — apontou o técnico grená.

O time entrará em campo neste sábado (9), às 17h, no Centenário, com: Thiago Coelho; Thiago Ennes. Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.

Sem clima de revanche no vestiário

Sobre enfrentar o clube que foi o pivô da polêmica envolvendo a situação regular do lateral-direito Yuri Ferraz, no ano passado, Júnior Rocha destacou que o clima de revanche não entra no vestiário grená.