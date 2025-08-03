Esportes

Em Carlos Barbosa
Notícia

Com direito a gol do artilheiro, ACBF vence o Foz Cataratas e sobe na tabela da Liga Nacional de Futsal

Time Laranja chegou à vitória no segundo tempo em partida disputada no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra neste domingo (3)

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS