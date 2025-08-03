Com direito a gol do artilheiro, ACBF vence o Foz Cataratas e sobe na tabela da Liga Nacional de Futsal

A ACBF venceu o Foz Cataratas por 2 a 0 no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal neste domingo (3) Os gols da vitória do time Laranja foram marcados por Juninho e Barbosinha.
Com o resultado, a equipe de Peri Fuentes chegou aos 24 pontos e subiu para a 10ª colocação da tabela. Os 16 melhores colocados avançam à segunda fase. A próxima rodada ocorre no domingo (10), e o time de Carlos Barbosa visita o Campo Mourão, no Ginásio de Esportes Belin Carolo, a partir das 14h.
Gols apenas no segundo tempo
Diante do Foz Cataratas, adversário direto na briga pela classificação, os gols da ACBF saíram apenas no segundo tempo. Aos nove minutos, a defesa da equipe paranaense saiu jogando mal, Juninho recebeu de Mithyuê na entrada da área e chutou forte, no ângulo direito, para abrir o placar.
O segundo veio dos pés do artilheiro Barbosinha. Faltando pouco mais de oito minutos para acabar, o pivô recebeu de Alves e bateu alto para estufar as redes: 2 a 0.
O camisa 9 da ACBF chegou ao 13º gol na competição e se juntou a Pedrinho, do Atlântico de Erechim, na artilharia da Liga Nacional de Futsal.