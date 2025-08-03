Com desfalques e estreia no gol, Juventude chega em São Paulo para encarar o Santos

Gastón ainda não atuou em 2025. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A delegação do Juventude chegou no começo da tarde deste domingo (3) em São Paulo. E não bastasse não conseguir definir a contratação de um técnico para a partida com o Santos e ir a campo com um treinador interino, o Juventude ainda perdeu peças importantes para a formação que enfrenta o Santos.

Para o confronto desta segunda-feira (4), no Morumbis, o auxiliar técnico Gerson Ramos não poderá contar com Gustavo, Ewerthon e Lucas Fernandes.

O goleiro alegou problemas pessoais e não viajou até São Paulo. O lateral-direito ainda acusa um desconforto muscular após ter voltado a campo depois de dois meses no duelo com o Bahia. Já o meia, que seria opção para iniciar o jogo, ficou no Departamento Médico após ter estreado em Salvador.

No gol, o uruguaio Gastón Guruceaga deve fazer sua estreia com a camisa alviverde. Regularizado junto à CBF na sexta-feira (1º), o ex-atleta do Deportivo Cali-COL vinha treinando com o grupo. A outra opção seria Ruan Carneiro, que ganhou o posto de goleiro reserva que foi de Marcão.

Reginaldo segue na lateral direita e, sem Lucas Fernandes, Nenê e Batalla são as principais opções.

Um provável Ju diante do Peixe tem: Gastón; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Marcelo Hermes (Alan); Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla (Giraldo), Veron e Gilberto.