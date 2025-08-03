Esportes

Mais problemas
Notícia

Com desfalques e estreia no gol, Juventude chega em São Paulo para encarar o Santos

Time que será treinado interinamente pelo auxiliar-técnico Gerson Ramos perdeu peças importantes para a partida desta segunda-feira (4)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS