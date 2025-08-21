Com desfalque e retorno, Juventude vira a chave e foca no duelo contra o Botafogo

Técnico Thiago Carpini conversa com parte do elenco em treinamento no CT alviverde. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após a vitória sobre o Vasco, o Juventude já concentra suas atenções no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (24), às 18h30min, o time comandado por Thiago Carpini recebe o Botafogo no Estádio Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada, em busca de mais três pontos para se manter em boa fase na competição.

Para o confronto, Carpini terá que lidar com mais um desfalque na defesa. O zagueiro Abner recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, o técnico poderá contar novamente com Cipriano, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

O zagueiro Luan Freitas, de 24 anos, que chega por empréstimo do Fluminense e estava atuando pelo Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser alternativa, caso seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID).

O departamento médico continua com jogadores em recuperação: o centroavante Gilberto (adutor da coxa), permanece em tratamento e deve ficar afastado por, pelo menos, mais 10 dias. O lateral Ewerthon (coxa) e os zagueiros Rodrigo Sam (adutor da coxa) e Natã (coxa) também permanecem.

O zagueiro Marcos Paulo, o meia Lucas Fernandes e o atacante Giovanny são os mais próximos de um retorno e podem reforçar o elenco nas próximas rodadas. Todos já estão na transição física. O centroavante Galego foi liberado para os treinos após lesão no tornozelo.