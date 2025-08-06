Com datas e horários definidos, Veranópolis enfrenta o Inter-SM por vaga na elite do Gauchão 2026

Veranópolis, do volante Renan (D), encara o Inter-SM. Porthus Junior / Agencia RBS

O Veranópolis está a apenas dois jogos de retornar à elite do futebol gaúcho, após o rebaixamento em 2019. A equipe da Serra enfrenta o Inter-SM na semifinal da Divisão de Acesso, com o primeiro confronto marcado para o próximo domingo (10), às 15h, no Estádio Antônio David Farina.

A partida de volta será no domingo seguinte, dia 17, também às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

A campanha do VEC até aqui é marcada pela superação. Em 16 jogos, foram sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, o time eliminou o Passo Fundo, mesmo após quase desistir da competição por dificuldades financeiras. Curiosamente, na primeira fase, o Veranópolis foi derrotado em casa pelo próprio Inter-SM, por 1 a 0.

Do outro lado, o Inter-SM chega embalado. Com nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota em 16 partidas, o time de Santa Maria passou pelo Bagé nas quartas.

Na outra semifinal, o clássico do Vale entre Novo Hamburgo e Aimoré também define um dos dois clubes que estarão no Gauchão 2026. As duas partidas decisivas acontecem nos próximos dois domingos também.

Veranópolis x Inter-SM

Jogo de ida: Domingo, 10 de agosto, às 15h, no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis.

Novo Hamburgo x Aimoré (Clássico do Vale)