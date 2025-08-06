Esportes

Anote aí
Notícia

Com datas e horários definidos, Veranópolis enfrenta o Inter-SM por vaga na elite do Gauchão 2026

Primeira partida será no Estádio Antônio David Farina. Equipe da Serra terá dois jogos para buscar o sonhado acesso

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS