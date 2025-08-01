Com comissão técnica caxiense, Seleção Brasileira de Futebol de Surdos busca recursos para participar das Surdolimpíadas

Caxiense, Paulo Cazarotto é o treinador da equipe brasileira. Geremias Orlandi / Divulgação / Assessoria

A 25ª edição das Surdolimpíadas acontece entre 15 e 26 de novembro, no Japão. A Seleção Brasileira de Futebol de Surdos, porém, enfrenta um desafio: a falta de recursos para viajar ao país-sede do evento.

A Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) não dispõe de recursos suficientes para cobrir os custos de todos os atletas e modalidades na competição. Entre os itens que precisam ser custeados estão passagens aéreas, hospedagem, alimentação, uniformes e materiais de treino.

Com o contratempo, comissão técnica e atletas buscam soluções financeiras que viabilizem a participação no torneio. Naturais de Caxias do Sul, o treinador Paulo Cazarotto e o preparador físico Ednei Torresini lideram iniciativas de angariação de fundos com a ajuda dos jogadores espalhados pelo país.

Leia Mais Após 11 anos, Esportivo de Bento Gonçalves retorna à Copa FGF

— Cada atleta e membro da comissão técnica tem buscado arrecadar fundos por conta própria, promovendo rifas, ações solidárias e outras iniciativas. Mesmo assim, ainda estamos muito longe de alcançar o valor necessário para garantir nossa presença no evento — afirma Cazarotto.

Até o dia 25 de agosto, a Seleção precisa confirmar sua participação ou estará automaticamente excluída do torneio. As 15 seleções participantes estão divididas em quatro grupos, três com quatro equipes e um com três. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. O Brasil ficou no Grupo B, junto de França, Irã e Uzbequistão.

— Nosso elenco é composto por atletas de diferentes regiões do país, e todos têm algo em comum: nenhum vive exclusivamente do esporte. Todos exercem outras profissões, mas uma participação nas Surdolimpíadas pode mudar essa realidade. A presença no evento abre a possibilidade de pleitear o programa Bolsa-Atleta, incentivo do Governo Federal que permite dedicação integral ao esporte e à representação da nossa Nação — destaca o treinador.

A previsão de embarque para o Japão é no dia 9 de novembro, cinco dias antes da estreia. Para garantir a ida, cada integrante da delegação brasileira precisa captar cerca de R$ 25 mil para cobrir todos os custos.

O perfil da equipe nas redes sociais foi reativado para facilitar contatos e divulgação. Doações de qualquer valor podem ser realizadas via PIX: 40anos@cbds.org.br.