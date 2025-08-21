Esportes

Em três partidas
Notícia

Com Carpini, Juventude alcança sua sequência mais positiva no Brasileirão

Sob o comando do treinador, o time alviverde encerrou sequência de derrota e vive o momento mais regular no Brasileirão, com sete pontos em nove disputados

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

