Com Carpini, Juventude alcança sua sequência mais positiva no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini tem sete pontos em nove disputados com o Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude vive sua melhor fase no atual Campeonato Brasileiro. Em três partidas, o clube somou duas vitórias e um empate, desempenho que supera qualquer sequência anterior na competição.

A equipe venceu o Corinthians, arrancou um empate nos acréscimos diante do Vitória e superou o Vasco com autoridade, demonstrando evolução e maior consistência em campo.

Antes da chegada de Carpini, o Juventude não havia conseguido emplacar uma série positiva com os técnicos Fábio Matias e Claudio Tencati. A instabilidade marcou as passagens dos dois treinadores, sem que o time conseguisse manter a regularidade. A única sequência superior a atual na temporada ocorreu no Campeonato Gaúcho, com seis jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas.

— Primeiro é a minha satisfação enquanto treinador, ajudar o ser humano, ajudar o atleta. Conseguir dar os braços, mãos e nos ajudarmos. E eu poder potencializá-los. Porque eu fui atleta, eu tive do lado deles. E no momento de dificuldade é difícil você encontrar em quem se escorar para ter um alento. E a responsabilidade do atleta dentro de campo é muito grande — analisou o treinador.

A chegada de Carpini também representou uma virada emocional para o elenco. O Juventude vinha de quatro derrotas seguidas na Série A e, com a mudança na comissão técnica, conseguiu interromper a má fase. A resposta imediata dentro de campo reacendeu a esperança da torcida e trouxe novo ânimo ao grupo.

— Nós precisamos desses atletas. São eles que vão dar a resposta. Temos que recuperar os atletas que aqui estão. Mostrar que eles têm potencial. Mostrar para eles mesmos a capacidade deles — afirmou Carpini.

Com os resultados recentes, o Juventude se aproxima de deixar a zona de rebaixamento. Na 21ª rodada, diante do Botafogo, há possibilidade concreta de sair do Z-4, o que reforça o impacto positivo da troca no comando técnico alviverde.











