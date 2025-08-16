Esportes

Série A
Notícia

Com brilho de Nenê, Juventude busca empate nos acréscimos contra o Vitória

Após ter jogador expulso e estar atrás do placar por 2 a 0, Verdão conta com seu camisa 10, que dá assistência e marca de pênalti para garantir primeiro ponto do time no Brasileirão 2025

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS