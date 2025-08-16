O Juventude se superou e buscou nos acréscimos o seu primeiro ponto fora de casa no Brasileirão 2025. Sob o comando de Thiago Carpini e com o brilho do craque Nenê, o Juventude ficou no 2 a 2 com o Vitória, neste sábado (16), no Barradão, em Salvador.
Na abertura do returno, o time alviverde teve o zagueiro Cipriano expulso no começo do primeiro tempo, viu o rival abrir 2 a 0, com dois gols de Renato Kayser, mas reagiu depois do cartão vermelho para Neris e da entrada de Nenê. O estreante Igor Formiga e o camisa 10, de pênalti, nos acréscimos, marcaram para o Verdão.
Com o resultado, o Ju subiu para 15 pontos e subiu para a 18ª colocação, superando o Fortaleza pelo número de vitórias. Na próxima quarta-feira (20), o time alviverde volta a campo para o duelo atrasado contra o Vasco, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
Com a estreia do goleiro Jandrei e a volta de Batalla ao time titular, o Ju viu o Vitória pressionar na largada da partida. Logo aos dois minutos, Renato Kayser foi lançado na área e Jandrei saiu para abafar a tentativa de finalização do atacante.
Aos seis, em lançamento longo nas costas da defesa, Renato Kayser venceu Cipriano na velocidade e foi derrubado pelo zagueiro a caminho da meta. Após análise no VAR, o defensor foi expulso e deixou o Juventude com um a menos, logo aos 10 minutos.
A solução encontrada por Carpini foi colocar Wilker Ángel na vaga de Batalla. A pressão continuou e, quando conseguiu desacelerar o jogo, o Ju chegou pela primeira vez ao ataque. Após cobrança de falta, aos 16, Jadson finalizou sobre o gol.
Aos 23, em um erro de Marcelo Hermes, Erick bateu colocado e a bola saiu próxima ao travessão. O Ju respondeu aos 27. Em boa jogada de Reginaldo pelo lado direito, o lateral acionou Gabriel Veron, que rolou para Mandaca bater de primeira. O goleiro Lucas Arcanjo se esticou e fez a defesa.
Aos 31, a insistência do Vitória se transformou em gol. Erick cruzou da direita para Cantalapiedra, que não foi acompanhado por Reginaldo e Veron. O meia-atacante escorou para o meio da área e Kayzer se jogou de cabeça e colocou a bola no fundo da rede: 1 a 0 para os donos da casa.
Com a vantagem no placar, o Vitória passou a administrar o ritmo de jogo e continuou com vantagem nos lançamentos longos nas costas da defesa alviverde. Aos 47, Osvaldo lançou da meia esquerda e Ricardo Ryller entrou livre na área. Ele dominou no peito e chutou em cima de Jandrei, que evitou o segundo gol.
Gol no começo e empate no final
Com duas mudanças no time, o Juventude tentou voltar pro jogo com Igor Formiga e Giraldo nas vagas de Reginaldo e Veron. Só que a nova estratégia de Carpini caiu por terra com 20 segundos. Em um balão da defesa baiana, Abner tocou de cabeça errado para o lado, Wilker Ángel não reagiu e Renato Kayser finalizou cruzado, no contrapé de Jandrei: 2 a 0.
O gol abalou ainda mais o aspecto anímico dos atletas alviverdes. Após o lance, o Ju só foi ao ataque aos oito minutos. Igor Formiga fez boa jogada e tocou para Jadson, que bateu cruzado. Lucas Arcanjo deu o tapa e tirou dos pés de Taliari.
Aos 11, o Juventude chegou a balançar as redes, mas o gol acabou anulado por impedimento. Depois de cobrança de escanteio, a bola foi desviada para o meio da área, Abner não dominou e Taliari tocou para Giraldo marcar. O VAR confirmou que o volante estava impedido.
No lance seguinte, Taliari recebeu uma entrada forte do zagueiro Neris e caiu no gramado. Por conta do chute no rosto do atacante alviverde, o defensor foi expulso, igualando o jogo numericamente.
Com 10 contra 10, Carpini chamou Nenê. Na primeira jogada dele, o chute em direção ao gol saiu desviado. E, aos 35 minutos, o camisa 10 do Juventude cobrou escanteio e Igor Formiga cabeceou com precisão, no canto de Lucas Arcanjo, descontando o placar: 2 a 1.
O gol deu novo ânimo para o Ju. Aos 39, após cruzamento rasteiro de Marcelo Hermes, Nenê bateu de primeira na marca do pênalti e Lucas Arcanjo fez grande defesa para evitar o empate.
Nos acréscimos, na base da pressão, o Ju teve a chance de buscar seu primeiro ponto longe de casa. Aos 50, Jadson pegou o rebote na entrada da área e, ao tentar o drible, viu a bola bater no braço de Fabri. Raphael Claus precisou do VAR para assinalar o pênalti.
Na cobrança, Nenê deslocou o goleiro e deixou tudo igual: 2 a 2.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão - 20ª rodada
Vitória 2x2 Juventude
Estádio Barradão, em Salvador (BA)
Vitória
Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodrigues, 38/2º), Pepê, Cantalapiedra (Felipe Cardoso, 26/2º); Erick (Fabri, 26/2º), Osvaldo (Edu, 21/2º) e Renato Kayser (Renzo López, 38/2º). Técnico: Fábio Carille.
Juventude
Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, int.), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê, 27/2º), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo, int.), Emerson Batalla (Wilker Ángel, 10/1º) e Gabriel Taliari (Ênio, 21/2º). Técnico: Thiago Carpini.
Gols: Renato Kayser (V), aos 31min, no primeiro tempo. Renato Kayser (V), aos 20seg, Igor Formiga (J), aos 35min, Nenê (J), aos 53min, no segundo.
Expulsões: Neris (V); Cipriano (J);
Amarelos: Lucas Halter (V); Abner, Marcelo Hermes (J).
Árbitro: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).