Com atletas de 13 estados e inscrições esgotadas, 10ª edição da Vino Run ocorre neste domingo

Evento acontece na vinícola Casa Perini, em Farroupilha. Fabio Campelo / Divulgalção

A 10ª edição da Vino Run de Inverno acontece no domingo (24) na vinícola Casa Perini, em Farroupilha. As inscrições se esgotaram em apenas duas horas, em um recorde entre todas as edições anteriores. A corrida reunirá 800 atletas de 13 estados brasileiros, com percursos de 3km, 6km e 10km.

O evento é uma das principais experiências esportivas e culturais da Serra Gaúcha, que oferece um dia de celebração, superação e lazer entre os vinhedos. Além da competição, os participantes receberão um kit exclusivo com camiseta personalizada, uma garrafa do Vinho Tinto Solidário Casa Perini e um saca-rolhas.

Após cruzarem a linha de chegada, os corredores poderão desfrutar de uma experiência gastronômica com vinhos da vinícola e massas Orquídea, servidas em pratos assinados pelo chef Vicente Perini, do restaurante Ada.

Como atração especial, o evento contará com um show de stand-up dos integrantes do Pretinho Básico, aberto à comunidade. Para quem deseja acompanhar, é importante se organizar: o acesso à vinícola será bloqueado das 8h às 10h, sendo liberado ao público após esse horário.

— Chegarmos na realização da décima edição é motivo de orgulho e reforça o papel da vinícola como promotora de experiências que valorizam a região. Hoje, ver esse evento consolidado, reunindo atletas de tantos lugares e movimentando o turismo local, mostra que valeu a pena acreditar. É uma forma de compartilhar o que temos de melhor aqui: paisagem, gastronomia, vinho, celebração e acolhimento. E mesmo que as inscrições já tenham esgotado para a corrida, o pessoal pode vir curtir o show, conhecer a vinícola e aproveitar o dia — comentou Franco Perini, diretor da Casa Perini.

A Vino Run conta com Patrocínio Master do Banco Banrisul e Patrocínio Prime de Efficienza Negócios Internacionais, Orquídea Alimentos, EMS Farmacêutica, Panvel Farmácias e Box Print Embalagens e Displays. A próxima edição, Vino Run Summer, já está confirmada para o dia 28 de março de 2026.