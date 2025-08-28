Ceará x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

A partida entre Ceará e Juventude será neste sábado (30), às 16h, na Arena Castelão. O jogo pode tirar o alviverde da zona do rebaixamento em caso de vitória fora de casa. O Verdão ainda não venceu longe de Caxias do Sul na Série A. O máximo que conseguiu foi um empate contra o Vitória após a chegada de Thiago Carpini.
O novo técnico perdeu a invencibilidade após o retorno ao Jaconi. A equipe vem de uma derrota em casa para o Botafogo, de virada, por 3 a 1. Mesmo assim, a equipe acumula ne "Era Carpini" duas vitórias e um empate. O Verdão é 18º com 18 pontos.
O Ceará vem de um empate na capital gaúcha. O time ficou no 0 a 0 com o Grêmio e ocupa o meio da tabela em 10º lugar com 36 pontos.
Prováveis escalações:
CEARÁ: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor, Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço, Galeano; Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas (Abner) e Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Veron, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem para Ceará x Juventude
Ainda não foi divulgada
Onde assistir a Ceará x Juventude
Premiere anuncia transmissão da partida.
O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra 102,7 FM e no app de GZH na opção Serra.
Como chegam
O Juventude não contará com o seu último reforço. O volante argentino Sforza ficará em Caxias do Sul realizando treinamentos. O zagueiro Abner retorna de suspensão após cumprir na partida com o Botafogo. O técnico Thiago Carpini tem dúvidas para esta partida. A tendência é que Marcelo Hermes volta para a lateral-esquerda. A grande interrogação está na utilização de Nenê. Após dois jogos como titular, ele pode começar no banco e o treinador utilizar a formação que tentou contra o Vitória, com três atacantes. Alguns nomes seguem no departamento médico, como o centroavante Gilberto, o lateral Ewerthon, os zagueiros Rodrigo Sam e Natã.
O Ceará quer aproveitar o aproveitamento de 56% em casa para seguir somando pontos. O time conquistou 17 dos 30 disputados como mandante na competição. Contudo, o técnico Léo Condé terá um desfalque importante. O zagueiro Willian Machado está suspenso. Rafael Ramos deve ser o substituto. Por outro lado, Fernando Sobral retorna de suspensão. O time também tem atletas no DM como Fernandinho, Fernando Miguel e Luiz Otávio.