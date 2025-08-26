CBF detalha datas das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. Saiba quando joga o Juventude

Sequência no Jaconi terá partidas contra Flamengo, Inter e Fortaleza. Porthus Junior / Agencia RBS

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta terça-feira (25) a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. Na sequência, o Juventude enfrentará Flamengo (no Jaconi), Mirassol (fora), Inter (no Jaconi), Atlético-MG (fora) e Fortaleza (no Jaconi).

A tabela já reflete as mudanças anunciadas pela CBF no último sábado (23), que têm como principal objetivo antecipar o encerramento do Brasileirão e evitar conflitos de datas, de modo a favorecer uma eventual participação de clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro. A partir destas alterações, a rodada final da Série A será no dia 7 de dezembro.

O próximo compromisso do Ju, pela 22ª rodada, será no sábado (30), às 16h, contra o Ceará, na Arena Castelão. Depois, serão duas semanas sem partidas por conta da Data Fifa. A 23ª rodada terá início no dia 13 de setembro. O Ju joga no dia seguinte, dia 14, contra o Flamengo, às 16h, na casa alviverde.

Na sequência, o time de Thiago Carpini viaja até Mirassol e entra em campo no domingo (21), às 16h. Confira abaixo os demais detalhamentos dos jogos das rodadas seguintes. A partida contra o Palmeiras, pela 12ª rodada, segue sem data definida.

PRÓXIMOS JOGOS DO JU

22ª rodada

30/8, sábado - 16h (Arena Castelão)

Ceará x Juventude

23ª rodada

14/9, domingo - 16h (Jaconi)

Juventude x Flamengo

24ª rodada

21/9, domingo - 16h (Maião)

Mirassol x Juventude

25ª rodada

27/9, sábado - 18h30min (Jaconi)

Juventude x Inter

26ª rodada

30/9, terça, 21h30min (Arena MRV)

Atlético-MG x Juventude

27ª rodada

5/10, domingo, 18h30min (Jaconi)

Juventude x Fortaleza