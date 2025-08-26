Esportes

Detalhada
Notícia

CBF detalha datas das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. Saiba quando joga o Juventude

Equipe alviverde volta a campo no sábado, diante do Ceará, e depois só voltará a atuar contra o Flamengo, no dia 14 de setembro

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS