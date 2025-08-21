Caxias x Brusque: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias e Brusque entram em campo com objetivos diferentes na 18ª rodada. Arte Pioneiro / Divulgação

Caxias e Brusque se enfrentam a partir das 17h deste sábado (23) no Estádio Centenário. O confronto é válido pela 18ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Líder com 37 pontos, o Caxias vem de um empate sem gols contra o Tombense fora de casa. A equipe de Júnior Rocha tenta carimbar, matematicamente, a melhor campanha da primeira fase e para que isso aconteça basta um empate.

Já o Brusque é o nono colocado na tabela, com 22 pontos, e precisa da vitória para voltar ao G-8. Na rodada anterior, os catarinenses perderam em casa para o Londrina, por 2 a 1.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yan Rolim); Iago, Calyson e Gustavo Nescau. Técnico: Júnior Rocha

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Thomaz e Biel; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira. Técnico: Bernardo Franco

Arbitragem para Caxias x Brusque

Bruno Mota Correia, auxiliado por Wallace Muller Barros Santos e Danilo Oliveira da Silva (trio do Rio de janeiro).

Onde assistir a Caxias x Brusque

A SportyNet anuncia a transmissão com imagens da partida.

Como chegam:

O Caxias não terá o centroavante Welder, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Cunha cumpriu suspensão na partida contra o Tombense e fica à disposição. Os titulares voltam à equipe, após Júnior Rocha utilizar time reserva em Tombos-MG. A única dúvida é o meia Tomas Bastos, com dores na região lombar.