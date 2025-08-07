Caxias x ABC: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Enquanto Caxias tem 11 vitórias, ABC acumulou 11 empates na competição. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Caxias e ABC se enfrentam neste sábado (9), a partir das 17h, no Estádio Centenário. O confronto é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Grená vem de duas vitórias consecutivas para Ponte Preta e Ypiranga, e permanece na liderança com 33 pontos, com a classificação matemática para o quadrangular decisivo confirmada.

Já o clube potiguar é a equipe que mais empatou na competição: 11 vezes em 15 jogos. O time vem de um 0 a 0, em Natal, diante do Figueirense. O ABC ocupa a 14ª colocação da tabela, com 17 pontos, apenas um a mais do que o Anápolis, primeira equipe do Z-4.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

ABC: Pedro Paulo; Patric, Bruno Bispo, Richardson e Bruno Sampaio; Octávio, Carlos Eduardo e Anderson Rosa; Joãozinho, Jenison e Wallyson. Técnico: Rodrigo Santana

Arbitragem para Caxias x ABC

Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliado por Marcelo Araújo Ossimo e Hugo Filemon Soares Pinto. Trio do Rio de Janeiro. Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria-RS.

Onde assistir a Caxias x ABC

A SportyNet anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será a partir das 16h30min na Rádio Atlântida 105.7FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

O Caxias terá força quase máxima de seu elenco para este jogo. Os atacante Iago e Calyson retornam de suspensão. O único desfalque é o volante Lorran, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Ypiranga. Ele tem sido reserva, mas foi decisivo no último duelo em casa, ao marcar o gol da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 1.

O volante Adeílson Bruno, titular diante do Figueirense, e o meia Bruno Leite, que entrou no segundo tempo, receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Com lesão muscular, o centroavante Ytalo desfalca a equipe. O meio-campista Wellington Reis, em fase final na transição física, ainda é dúvida. Já o atacante Matheus Martins foi negociado junto ao Paços de Ferreira, de Portugal.