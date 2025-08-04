Esportes

Série C
Caxias se reapresenta nesta terça-feira com dois retornos e um desfalque para a partida com o ABC

Com a classificação ao quadrangular decisivo da competição carimbada, Grená volta a campo no sábado (9) querendo traçar novo objetivo dentro da competição

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

