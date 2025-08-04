Caxias se reapresenta nesta terça-feira com dois retornos e um desfalque para a partida com o ABC

Atacante Calyson fica à disposição após cumprir suspensão diante do Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

O líder da Série C do Campeonato Brasileiro volta aos treinos nesta terça-feira (5) no Estádio Centenário. No domingo (3), o Caxias confirmou a classificação matemática à fase quadrangular decisiva da competição na vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, em Erechim.

E os três pontos vieram mais uma vez diante de um gramado pesado pela forte chuva deste final de semana. Mas, assim como diante da Ponte Preta, sobrou garra e determinação em campo no time de Júnior Rocha.

— Nós não podemos ter um time sem alma, que não seja competitivo, que não demonstre o que foi demonstrado no jogo passado. E nesse jogo, se adaptar às condições que o jogo oferece. A gente sempre prometeu muita organização, um time com brilho, com muita raça, com muita entrega. Se um dia nós formos superados no campeonato, como a gente já foi, é porque o adversário realmente foi melhor — ponderou o treinador grená.

Com 33 pontos, o Caxias não poder ser alcançado pelo nono colocado, o Floresta. A campanha impressiona ainda mais pelo número de vitórias alcançadas pela equipe: foram 11 em 15 partidas disputadas. Com quatro derrotas e nenhum empate.

— Tem acontecido pouco isso, de poucas derrotas, bastante vitórias, fruto de muito trabalho, muito comprometimento, muita entrega no dia a dia. Compromisso com o Caxias que os atletas têm. A gente sabe que é difícil a torcida adorar um grupo inteiro e hoje os atletas têm feito isso, têm feito por merecer — comemorou Júnior Rocha.

O Grená volta a campo no sábado (9), às 17h, diante do ABC, no Centenário. Os atacantes Iago e Calyson retornam após cumprir suspensão diante do Ypiranga. O desfalque no banco será o volante Lorran, que recebeu o terceiro cartão amarelo.