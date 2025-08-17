Caxias precisará vencer o Tombense para confirmar liderança antecipada da primeira fase da Série C

A ótima fase do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro não se resume aos seus resultados dentro de campo. Neste domingo (17), na véspera do duelo contra o Tombense, pela 17ª rodada, o time grená precisava secar dois adversários para confirmar a liderança geral na primeira fase. Um dos resultados aconteceu, mas o outro não.
Em casa, o São Bernardo foi goleado pelo Figueirense por 3 a 0 e caiu para a quinta posição. Já o Náutico, com um gol de Igor Bolt, aos 31 minutos do segundo tempo, derrotou o Anápolis, em Pernambuco, por 1 a 0. Com isso, pulou para a vice-liderança e impediu o feito grená.
O Caxias lidera com 36 pontos, tem 75% de aproveitamento, com 12 vitórias em 16 partidas. O Náutico garantiu sua classificação e é o vice-líder com 32, e duas partidas por fazer na etapa classificatória. Já a Ponte Preta, que venceu no sábado(16), chegou a 30, também confirmou sua vaga, mas não alcança mais o time grená por conta do número de vitórias.
A Série C terá sua segunda fase com os oito melhores classificados divididos em dois grupos de quatro, com confrontos em turno e returno — totalizando seis rodadas. O Caxias, se confirmar a liderança da primeira fase da Série C, enfrenta os times que terminarem em 4º, 5º e 8º lugares na fase inicial. Atualmente seriam Londrina, São Bernardo e Guarani.