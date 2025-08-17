Esportes

Não adiantou secar
Notícia

Caxias precisará vencer o Tombense para confirmar liderança antecipada da primeira fase da Série C

Vitória do Náutico contra o Anápolis adiou a possibilidade de o time grená garantir a primeira posição neste domingo (17)

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

