Caxias pode igualar sequência registrada em 2001 e alcançar feito inédito na Série C

Jogadores do Caxias vibraram muito com a vitória diante do ABC, por 1 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

A campanha do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro tem sido marcada por feitos importantes. O time grená tornou-se protagonista da competição sob o comando de Júnior Rocha. Com 75% de aproveitamento, o grená soma 12 vitórias em 16 jogos e garantiu a classificação antecipada para o quadrangular do acesso. Além disso, encaminhou a liderança geral na primeira fase.

O desempenho em casa é um dos pilares dessa trajetória vitoriosa na Série C até aqui. Jogando no Estádio Centenário, o Caxias emplacou uma sequência de oito vitórias consecutivas nesta temporada, se aproximando da marca histórica de 2001. Naquela campanha, na oportunidade na Série B do Brasileiro, o time grená conquistou nove vitórias seguidas como mandante.

Somando os jogos do ano passado, o clube chegou a 13 vitórias seguidas como mandante na Série C, ficando a apenas cinco do recorde absoluto, que pertencente ao Atlético-GO, com 18, entre 2007 e 2008.

Nesta Série C, o Caxias é o único time mandante com 100% de aproveitamento. Além disso, desde que a competição é disputada na atual fórmula em 2022, nenhuma equipe terminou a primeira fase com vitórias em todos os jogos em casa. Se vencer o Brusque, na penúltima rodada, o time grená chega a esse feito inédito e iguala a sequência de nove vitórias de 2001.

O Caxias pode garantir a liderança da Série C já na próxima rodada, sem depender de outros resultado. Para isso, precisa vencer o Tombense, lanterna da competição, fora de casa na segunda-feira (18), em Minas Gerais.

Se o time grená não conquistar os três pontos, ainda poderá se manter no topo caso Náutico e São Bernardo não vençam seus compromissos contra Anápolis e Figueirense, respectivamente.

Nove vitórias seguidas em casa - Série B 2001

22/08/2001 – Caxias 1 x 0 Avaí

30/08/2001 – Caxias 3 x 1 Vila Nova

08/09/2001 – Caxias 5 x 1 Bragantino

12/09/2001 – Caxias 2 x 1 Desportiva Capixaba

19/09/2001 – Caxias 1 x 0 XV de Piracicaba

01/10/2001 – Caxias 2 x 1 Joinville

13/10/2001 – Caxias 2 x 1 Figueirense

17/10/2001 – Caxias 3 x 1 Serra

24/10/2001 – Caxias 2 x 1 Criciúma

Oito vitórias seguidas em casa - Série C 2025

13/04/2025 – Caxias 1 x 0 Floresta-CE

28/04/2025 – Caxias 2 x 0 Guarani

11/05/2025 – Caxias 2 x 1 Retrô FC

31/05/2025 – Caxias 4 x 2 Londrina

29/06/2025 – Caxias 2 x 1 Ituano

13/07/2025 – Caxias 1 x 0 Anápolis

27/07/2025 – Caxias 2 x 1 Ponte Preta

09/08/2025 – Caxias 1 x 0 ABC

Melhores mandantes na primeira fase

2024 - Botafogo-PB - Oito vitórias e dois empates - 86,7% de aproveitamento

2023 - Operário-PR - Sete vitórias e três empates - 80% de aproveitamento

2022 - Figueirense - Sete vitórias, dois empates e uma derrota - 76,6% de aproveitamento