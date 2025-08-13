Caxias pode igualar sequência registrada em 2001 e alcançar feito inédito na Série C

A campanha do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro tem sido marcada por feitos importantes. O time grená tornou-se protagonista da competição sob o comando de Júnior Rocha. Com 75% de aproveitamento, o grená soma 12 vitórias em 16 jogos e garantiu a classificação antecipada para o quadrangular do acesso. Além disso, encaminhou a liderança geral na primeira fase.
O desempenho em casa é um dos pilares dessa trajetória vitoriosa na Série C até aqui. Jogando no Estádio Centenário, o Caxias emplacou uma sequência de oito vitórias consecutivas nesta temporada, se aproximando da marca histórica de 2001. Naquela campanha, na oportunidade na Série B do Brasileiro, o time grená conquistou nove vitórias seguidas como mandante.
Somando os jogos do ano passado, o clube chegou a 13 vitórias seguidas como mandante na Série C, ficando a apenas cinco do recorde absoluto, que pertencente ao Atlético-GO, com 18, entre 2007 e 2008.
Nesta Série C, o Caxias é o único time mandante com 100% de aproveitamento. Além disso, desde que a competição é disputada na atual fórmula em 2022, nenhuma equipe terminou a primeira fase com vitórias em todos os jogos em casa. Se vencer o Brusque, na penúltima rodada, o time grená chega a esse feito inédito e iguala a sequência de nove vitórias de 2001.
O Caxias pode garantir a liderança da Série C já na próxima rodada, sem depender de outros resultado. Para isso, precisa vencer o Tombense, lanterna da competição, fora de casa na segunda-feira (18), em Minas Gerais.
Se o time grená não conquistar os três pontos, ainda poderá se manter no topo caso Náutico e São Bernardo não vençam seus compromissos contra Anápolis e Figueirense, respectivamente.
Nove vitórias seguidas em casa - Série B 2001
22/08/2001 – Caxias 1 x 0 Avaí
30/08/2001 – Caxias 3 x 1 Vila Nova
08/09/2001 – Caxias 5 x 1 Bragantino
12/09/2001 – Caxias 2 x 1 Desportiva Capixaba
19/09/2001 – Caxias 1 x 0 XV de Piracicaba
01/10/2001 – Caxias 2 x 1 Joinville
13/10/2001 – Caxias 2 x 1 Figueirense
17/10/2001 – Caxias 3 x 1 Serra
24/10/2001 – Caxias 2 x 1 Criciúma
Oito vitórias seguidas em casa - Série C 2025
13/04/2025 – Caxias 1 x 0 Floresta-CE
28/04/2025 – Caxias 2 x 0 Guarani
11/05/2025 – Caxias 2 x 1 Retrô FC
31/05/2025 – Caxias 4 x 2 Londrina
29/06/2025 – Caxias 2 x 1 Ituano
13/07/2025 – Caxias 1 x 0 Anápolis
27/07/2025 – Caxias 2 x 1 Ponte Preta
09/08/2025 – Caxias 1 x 0 ABC
Melhores mandantes na primeira fase
2024 - Botafogo-PB - Oito vitórias e dois empates - 86,7% de aproveitamento
2023 - Operário-PR - Sete vitórias e três empates - 80% de aproveitamento
2022 - Figueirense - Sete vitórias, dois empates e uma derrota - 76,6% de aproveitamento