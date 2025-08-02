Esportes

Uma vitória
Caxias pode garantir classificação matemática à segunda fase da Série C contra o Ypiranga

Virtualmente garantido nos quadrangulares do acesso, o técnico Júnior Rocha valorizou o momento do time na competição e a organização fora de campo para se manter na liderança

Tiago Nunes

