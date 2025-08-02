Caxias pode garantir classificação matemática à segunda fase da Série C contra o Ypiranga

Caxias do técnico Júnior Rocha tem 71% de aproveitamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Com cinco jogos restando para o fim da primeira fase da Série C, o Caxias já alcançou a pontuação mágica sonhada por todo o técnico. Dificilmente uma equipe com 30 pontos ficará de fora da próxima fase da Série C do Brasileirão.

Neste domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, o Grená encara o Ypiranga. O duelo gaúcho pode marcar a classificação antecipada do time de Júnior Rocha aos quadrangulares do acesso. Vencendo, o Grená pode abrir 15 pontos para o primeiro fora do G-8, o CSA, atualmente com 12 de diferença. Mesmo assim, o foco do técnico do Caxias é terminar a primeira fase na liderança da competição.

— Hoje a gente pega o campeonato, a tabela, não tem nenhuma equipe que esteja com algo definido. Mas o Caxias está classificado. Mas não a posição na tabela. Se a gente ficar entre os quatro, fazemos a última partida do quadrangular aqui no Centenário, onde é o nosso caldeirão, diante do nosso torcedor — comentou o treinador, que já fala como classificado:

— Todo mundo estuda a tabela, todo mundo está ciente dos pontos que precisam para classificar, e nós tínhamos como meta 30 pontos. E hoje, graças ao trabalho, ao comprometimento dos atletas, a nossa gestão de excelência aqui, de cumprir as suas obrigações do dia a dia, nós já estamos classificados.

O time não perde a liderança nesta rodada, mesmo com um tropeço no duelo gaúcho, pois a diferença para a Ponte Preta é de quatro pontos. Depois do compromisso em Erechim, o Caxias terá mais quatro jogos para garantir a primeira colocação. Os jogos são contra ABC (casa), Tombense (fora), Brusque (casa) e Maringá (fora). Para o comandante do Caxias, a sinergia entre os setores do clube é dos motivos para a liderança.