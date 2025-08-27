Esportes

Caxias perde zagueiro titular para o futebol árabe e busca reposição na Portuguesa-SP

Lucas Cunha é o segundo jogador importante da equipe de Júnior Rocha que não permanece para a disputa da fase decisiva da Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

