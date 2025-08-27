Caxias perde zagueiro titular para o futebol árabe e busca reposição na Portuguesa-SP

Lucas foi titular em 17 dos 18 jogos da equipe na Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Remanescente da temporada de 2024, o zagueiro Lucas Cunha está de saída do Caxias. Titular na campanha que garantiu ao time grená a liderança da primeira fase da Série C, o jogador recebeu uma proposta do futebol árabe e acertou sua saída do Centenário.

O atleta foi anunciado pelo Grená em 10 de abril de 2024. No ano passado, foram 17 partidas e um gol marcado. Em 2025, Lucas atuou em 28 jogos pela equipe grená, sendo 17 na Série C, e se afirmou na formação principal do técnico Júnior Rocha durante o Brasileiro ao lado de Alan. O atleta de 31 anos tinha contrato até 30 de outubro de 2026 com o Caxias.

A tendência é de que Alisson, que já atuou em alguns jogos na Série C, assuma a condição de titular. Além disso, a direção grená agiu rápido na reposição e está acertando a chegada por empréstimo do zagueiro Gustavo Henrique, 25 anos, que disputou a Série D pela Portuguesa-SP. O jogador é o terceiro reforço oriundo da Lusa. Antes, chegaram o volante Tauã e o atacante Igor Torres.

Quem é Gustavo Henrique?

Gustavo Henrique será anunciado pelo Caxias para a vaga de Lucas Cunha. Portuguesa / Divulgação

Com passagem pela base do Atlético-MG, Gustavo Henrique também atuou por Bahia, Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e CRB.

O defensor estava emprestado pelo CRB à Lusa e foi adquirido pelos paulistas ainda em março com o novo contrato válido até 2028.

Gustavo tem 1m92cm de altura e atuou em 25 partidas da Portuguesa na atual temporada. O jogador já está em Caxias do Sul realizando exames médicos e vai assinar contrato de empréstimo com o Grená até o fim da Série C.