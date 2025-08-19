Esportes

Suspenso
Notícia

Caxias perde único titular que esteve em campo diante do Tombense para o duelo do fim de semana 

Time grená retorna de Minas Gerais nesta terça-feira (19) e técnico Júnior Rocha não contará com centroavante para o confronto com o Brusque no sábado (23)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

