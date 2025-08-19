Caxias perde único titular que esteve em campo diante do Tombense para o duelo do fim de semana 

Welder recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Tombense e desfalca a equipe. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias/Diulgação

Depois de empatar sem gols diante do Tombense, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o grupo de atletas do Caxias está retornando de viagem nesta terça-feira (19). Só na ida, foram 16 horas de deslocamento, o que fez com que o técnico Júnior Rocha utilizasse um time praticamente reserva no interior mineiro.

No entanto, o único titular que esteve em campo no 0 a 0 com o lanterna da competição recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe diante do Brusque, no sábado (23): o centroavante Welder.

O jogador seria a primeira alternativa para o ataque após a saída de Eduardo Melo, negociado pelo Criciúma junto ao Remo.

Sem Welder, Gustavo Nescau será o único camisa 9 à disposição para a partida, que poderá confirmar a liderança definitiva da primeira fase ao time grená.

— Quando nós chegamos aqui, depois que o Wilen Motta saiu, o Welder era o nosso titular. E aí o Nescau vinha se recuperando de lesão. E com a lesão do Welder e a recuperação do Nescau, o Eduardo tomou conta da posição. A saída do Eduardo, abre a disputa com Welder e o Nescau. Eu não posso chegar aqui e falar quem é o titular. Isso é injusto. O Welder tomou o terceiro cartão amarelo agora. O Nescau joga contra o Brusque. Ele (Welder) no jogo contra o Maringá — projetou o técnico Júnior Rocha para as duas últimas partidas da equipe na primeira fase da competição.