Caxias perde na despedida da primeira fase e conhece rivais pelo acesso à Série B

O fim da fase classificatória do Caxias na Série C foi com mais uma derrota — a segunda em sequência. Garantido na primeira colocação, o time grená perdeu por 3 a 0 para o Maringá e conheceu seus três adversários no quadrangular do acesso para a Série B.
A equipe gaúcha enfrentará o São Bernardo-SP, quarto colocado, o Londrina-PR, quinto, e o Floresta-CE, oitavo. Os times jogarão dentro do grupo em dois turnos e, ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Segunda Divisão.
Maranhão, duas vezes, e Negueba, de pênalti na segunda etapa, marcaram os gols dos paranaenses. O estreante Tauã foi expulso e desfalcará o Caxias na primeira rodada da próxima fase.
O técnico Júnior Rocha mandou a campo nove titulares. Os desfalques foram o volante Vini Guedes e o centroavante rervava Gustavo Nescau — preservados por estarem pendurados com dois cartões amarelos —, além do atacante Welder, com desconforto muscular na coxa.
A primeira chance da equipe grená foi logo aos quatro minutos. De canhota, Tomas Bastos arriscou na falta lateral, mas acabou parando nas mãos do goleiro Tony. No entanto, quem abriu o placar foi o time paranaense. Aos seis, em bobeada da defesa do Caxias, Maranhão ganhou no corpo de Alisson e fuzilou Thiago Coelho, fazendo 1 a 0.
O gol do Maringá abateu o Caxias. Cinco minutos depois de marcar, o centroavante dos paranaenses ficou próximo de ampliar. Negueba acionou Maranhão de novo e até venceu o camisa 1 grená, parando apenas em Alisson, que tirou em cima da linha.
Os donos da casa voltaram a assustar aos 26 minutos. Em um lateral pelo lado esquerdo, Ronald Carvalho aproveitou a casquinha do companheiro e desviou para o gol. A sorte do Caxias é que a bola passou ao lado da goleira defendida por Thiago Coelho.
Passado o susto, quase o gol de empate. Tomas Bastos cobrou falta para o meio da área, o zagueiro Alisson se antecipou ao goleiro Tony e tocou de cabeça. A bola foi por cima do gol.
Os paranaenses voltaram a assustar já nos acréscimos do primeiro tempo. Negueba pegou de bate-pronto da entrada da área e obrigou o goleiro do Caxias a fazer a defesa em dois tempos.
Expulsão e goleada
O técnico Júnior Rocha voltou com três trocas para a etapa final. Pedro Cuiabá e Calyson, que já tinham amarelo, deram lugar para Kelvin e Igor Torres. Lorran saiu para a entrada de Tauã.
Quando o jogo estava morno, sem muitas chances, Tauã errou o tempo de bola e, na sequência, cometeu pênalti em Negueba. O jogador do Caxias, que estreava com a camisa grená, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
Negueba pediu a bola e deslocou o goleiro Thiago Coelho para ampliar o placar no Paraná aos 18 minutos — 2 a 0.
O que já era ruim, piorou aos 29. A jogada começou pelo lado direito e a bola foi cruzada para o meio da área. Negueba limpou e o lance se ofereceu para Maranhão. De peito de pé, o camisa 99 fez o seu segundo na partida e o terceiro do Maringá.
Ficha técnica
Maringá x Caxias
19ª rodada da Série C
Estádio Willie Davids, em Maringá-PR
MARINGÁ: Tony; Max Miller (Cauã Tavares, 22/2º), Tito, Ronald Carvalho (Jhow Alecxander, 38/2º) e Thiago Rosa; Morelli, Danielzinho (Parrudo, 35/2º), Zé Vitor (Bruno Cheron, 35/2º) e Robertinho; Maranhão (Júlio Rodrigues, 35/2º) e Negueba. Técnico: Rodrigo Chipp
CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Lorran (Tauã, int.), Pedro Cuiabá (Kelvin, int.) e Tomas Bastos (Paulinho, 22/2º); Iago, Calyson (Igor Torres, int.) e Douglas Skilo (Léozinho, 28/2º). Técnico: Júnior Rocha.
Gols: Maranhão (M), aos 6min do primeiro tempo.
Cartões amarelos: Calyson (C), Pedro Cuiabá (C), Tauã (C), Max Miller (M), Zé Vitor (M), Ronald Carvalho (M)
Cartão vermelho: Tauã (C)
Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (trio baiano). Quarto árbitro: Wesley Silva dos Santos-ES