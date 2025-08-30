Esportes

Série C
Notícia

Caxias perde na despedida da primeira fase e conhece rivais pelo acesso à Série B

Equipe grená sofreu 3 a 0 do Maringá fora de casa, mas já tinha assegurado a primeira posição

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS