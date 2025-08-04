Caxias inicia venda de ingressos para confronto com o ABC

Time do técnico Junior Rocha garantiu classificação antecipada no último domingo (4), contra o Ypiranga. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro, o Caxias enfrenta o ABC. A partida inicia às 17h do sábado (9), no Estádio Centenário. Com a classificação à próxima fase garantida de forma antecipada, o time grená agora busca confirmar a liderança nas quatro rodadas finais.

A direção do Caxias iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores antecipados até sexta-feira (8). Para o torcedor não sócio, os ingressos inteiros custam R$ 40 e a meia-entrada é R$ 20. No setor social e cadeiras, o preço é de R$ 50. No dia do jogo, os ingressos normais e cadeiras aumentam R$ 10 e a meia-entrada R$ 5.

Os bilhetes podem ser comprados presencialmente, no Centenário, ou de forma online, no site Minha Entrada.

Em homenagem ao Dia dos Pais, sócios podem retirar um ingresso cortesia, para o seu pai, no mesmo setor, diretamente na Loja Bravo 35. A direção grená destaca que a partir de R$ 30, o torcedor pode se associar ao clube e ter acesso a todos os jogos no Estádio Centenário.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x ABC — 16ª rodada da Série C do Brasileirão

Sábado (9) — 17h

Estádio Centenário

— Planos de sócio: a partir de R$ 30 (acesso a todos os jogos no Centenário);

— Ingressos antecipados:

Arquibancada: R$ 40 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 20* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 50 (mandante).

— Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).

— Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 15h;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

— Pontos de venda: