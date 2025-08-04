Esportes

Caxias inicia venda de ingressos para confronto com o ABC

Já classificado para o quadrangular da Série C, equipe grená joga pela 16ª rodada no próximo sábado, às 17h, no Estádio Centenário

Camila Corso

Jornal Pioneiro

