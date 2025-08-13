Caxias inicia preparação para o confronto contra o Tombense; escalação terá mudança

Caxias, do zagueiro Alan (D), enfrenta o Tombense na próxima rodada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias se reapresentou na tarde desta quarta-feira (13) após três dias de folga, dando início à preparação para a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será diante do Tombense, em Minas Gerais, na segunda-feira, às 19h30min.

O elenco grená voltou aos trabalhos com foco total neste duelo. O retorno foi de treino físico. Na quinta e na sexta, o técnico Júnior Rocha deve trabalhar a parte tática. No sábado, o grupo viaja para Tombos. A principal ausência será o zagueiro Lucas Cunha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para ocupar a vaga na defesa, Alisson deve ser o escolhido, formando dupla com Alan.

— Acredito que não muda muito. Todos os jogadores do nosso elenco tem o mesmo nível de treinamento. Então, a gente não tem dificuldade quando mudar um ou outro jogador. O Alisson tem entrado em quase todos os jogos e tem nos ajudado bastante. Com certeza, vai ser tranquilo. Estou na torcida que ele faça uma grande partida — comentou o zagueiro Alan.

A provável escalação para enfrentar o Tombense mantém a base das últimas partidas: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.