Esportes

Reapresentação
Notícia

Caxias inicia preparação para o confronto contra o Tombense; escalação terá mudança

Após três dias de folga, elenco retornou aos treinos para partida válida pela 17ª rodada. Duelo em Minas Gerais pode garantir a liderança na primeira fase

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS