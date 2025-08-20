Esportes

Série C
Notícia

Caxias inicia a preparação para o duelo contra o Brusque com dois desafios nas últimas rodadas

Equipe grená luta para garantir o primeiro lugar na tabela neste fim de semana e ainda busca quebrar recorde do Botafogo-PB nesta etapa da competição

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

