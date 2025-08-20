Caxias inicia a preparação para o duelo contra o Brusque com dois desafios nas últimas rodadas

Volante Vini Guedes voltará ao time assim como os demais titulares que foram preservados em Tombos-MG. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Depois de uma longa viagem de mais de 30 horas, entre ida e volta, de Tombos, no interior de Minas Gerias, o grupo de jogadores do Caxias iniciou nesta quarta-feira (20) à tarde a preparação para a partida diante do Brusque, pela 18ª rodada da Série C, marcada para sábado (23), às 17h, no Estádio Centenário.

O empate diante do lanterna Tombense não foi o suficiente para o time de Júnior Rocha carimbar o primeiro lugar definitivo nesta etapa da competição. O Grená precisa pontuar diante dos catarinenses para não dar mais chances para o Náutico buscar a liderança na tabela.

E além deste desafio, o técnico do Caxias citou outro para que os atletas mantenham-se focados na reta final da primeira fase: buscar a maior pontuação da história da etapa de classificação da Série C. Desde 2022, quando a fórmula da Série C mudou para a atual, o Botafogo-PB detém o recorde com 41 pontos na primeira fase.

— Justamente isso, a gente sempre tem o que almejar dentro da competição. Almejamos classificar em primeiro, que é algo que a gente ainda não concretizou. Fazer também, quem sabe, a melhor campanha da história para nós seria muito bacana — admitiu o volante Vini Guedes.

Para a partida deste sábado, Júnior Rocha voltará a mandar a campo o que tem de melhor, uma vez que em Tombos deu a chance para os jogadores reservas atuarem. Welder, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque. O zagueiro Lucas Cunha cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição.