Caxias embala dois jogos sem sofrer gols e mira liderança para chegar confiante ao quadrangular da Série C

Equipe, do técnico Júnior Rocha, conseguiu dois jogos seguidos sem sofrer gols. Porthus Junior / Agencia RBS

Pela primeira vez nesta Série C, o Caxias conseguiu emplacar dois jogos consecutivos sem sofrer gols, sinal de que a defesa, antes contestada, vive um bom momento. A solidez defensiva tem sido peça-chave na manutenção da equipe na liderança da competição. O objetivo é chegar ao quadrangular final com confiança e embalo, apostando na consistência do setor mais criticado no início da campanha.

O Caxias busca essa solidez defensiva na Série C. O time não sofreu gols em cinco dos 16 jogos disputados. A equipe manteve a meta invicta diante de Floresta, Guarani, Anápolis, Ypiranga e ABC, evidenciando consistência no setor defensivo. Esse desempenho reforça a estratégia do técnico e a eficiência do sistema de marcação, fatores que têm sido decisivos na campanha do clube até aqui.

— Muito feliz com mais um jogo sem sofrer gols. A gente tem conversado bastante, principalmente sobre a questão de não tomar gol. Isso dá uma confiança a mais. A gente sabe que nossa equipe é muito qualificada na hora de fazer o gol. Então, ficar mais um jogo sem sofrer gol seria muito importante — avaliou o zagueiro Alan.

O Caxias está muito próximo de confirmar a liderança na primeira fase da Série C, resultado que reforça a confiança da equipe para o quadrangular decisivo. Com esse desempenho, o time chega embalado à reta final e mirando o acesso à Série B. A primeira colocação simboliza a força do grupo em um momento crucial da temporada.

— O principal ponto agora é nos manter bem, nos manter confiantes, nos manter nessa sequência positiva. É entrar numa segunda fase de quadrangular, confiantes, sem ter tropeços que vão nos tirar a confiança. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, é nos manter firmes em primeiro para quando chegar no quadrangular, a gente está com a equipe confiante, com a equipe pronta e preparada para os jogos decisivos — afirmou Alan.

Antes do quadrangular decisivo, o Caxias tem três jogos pela frente. O primeiro com o Tombense, depois Brusque e, por fim, o Maringá.

— O nosso pensamento é jogo a jogo. Eu acho que não tem como pensar só no quadrangular. Nós temos um objetivo claro que é nos mantermos em primeiro. E o nosso próximo jogo é sempre o mais importante. Então o nosso pensamento é no Tombense, nossa preparação é em cima da Tombense, porque é uma grande equipe. A competição é difícil, não dá para saber quem vai ir e tirar ponto de tal time. Então, a gente está focado na Tombense — finalizou o defensor.