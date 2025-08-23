Caxias é superado em casa e perde o 100% no Estádio Centenário na Série C

A queda brusca de 20ºC, em 24 horas, não afugentou o torcedor do Caxias na noite deste sábado (23), no Estádio Centenário. O Grená entrou em campo pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão e perdeu pelo placar de 1 a 0 para o Brusque.
O time de Júnior Rocha enfrentou muitas dificuldades contra um ferrolho catarinense. Os visitantes saíram na frente com Pira, tiveram dois atletas expulsos e só se defenderam. Apressando as jogadas, o Caxias não teve sucesso para manter os 100% no Centenário e conheceu a primeira derrota em Caxias do Sul.
Na última rodada, o Caxias enfrenta o Maringá. O compromisso será no próximo final de semana, sábado (30), às 17h, no Estádio Willie Davids, no Paraná. O Grená segue na liderança com 37 pontos e já está classificado aos quadrangulares do acesso à Série B.
O JOGO
O jogo começou com 8ºC e o travessão de protagonista aos 2 minutos no Centenário. Em cruzamento de Thiago Ennes, Gustavo Nescau tentou colocar no segundo pau e a bola bateu no travessão do goleiro do Brusque. Aos oito minutos, a resposta do time catarinense. Pira cruzou pela esquerda e DG finalizou para grande defesa de Thiago Coelho, em puro reflexo na meta Grená. Na sequência, outra defesa de Coelho.
Dos pés de Gustavo Nescau quase o Caxias abriu o placar em cobrança de falta. O centroavante teve a oportunidade em uma falta frontal. Ele soltou a pancada, a bola desviou na barreira e quase traiu o goleiro Nogueira, que mandou para escanteio, aos 15min.
Aos 24, o time de Júnior Rocha mandava nas ações do jogo, principalmente com o meia Yann Rolim. O Brusque apostava nos contra-ataques. Aos 30 minutos, em um destes lances, os visitantes abriram o placar. Olávio lançou em profundidade para Pira. O zagueiro Alan foi cortar e furou. Pira entrou cara a cara com goleiro e tocou para o fundo da rede. 1 a 0 para o Brusque.
Três minutos após levar o gol, Rolim cobrou um escanteio direto para o gol e quase marcou olímpico, se não fosse Nogueira mandar para linha de fundo. Antes intervalo, o Brusque teve Thomas expulso pelo segundo amarelo após falta forte em Vini Guedes.
ATAQUE CONTRA DEFESA
Em desvantagem no placar, mas com um homem a mais em campo, o Grená começou o segundo tempo com uma alteração. Júnior Rocha sacou Yann Rolim e colocou Mantuan. Com Caxias em cima dos catarinenses, logo aos 8 minutos Nescau tentou um puxeta dentro da área, mas a bola não teve a direção do gol.
E a pressa começou a atrapalhar o Caxias com 15 minutos da etapa final. Com time apurando as jogadas, a equipe caía em impedimentos e também em saídas erradas no campo de defesa. Com um a menos em campo, o técnico Bernardo teve que lidar com mais um atleta expulso. Ítalo, do Brusque, recebeu o segundo amarelo após falta rente a lateral.
Todo o lance que podia o goleiro Nogueira fazia cera. Mesmo com dois a mais em campo, o Caxias enfrentava dificuldade diante de um ferrolho amarelo e abusava dos cruzamentos. O tempo passava e o goleiro adversário seguia sem fazer defesas, apenas intervenções. Aos 37 minutos, o primeiro chute perigoso de Kelvyn. A bola desviou e foi junto a trave para fora. Aos 39, o poste evitou o gol de empate do Grená. Alan acertou o pé da trave. Iago ainda tentou empatar em uma jogada ensaiada após cobrança de falta. Na entrada da área, o atacante finalizou sobre o gol. Mesmo pressionando, o Caxias terminou derrotado em casa pela primeira vez na Série C.
Ficha técnica
Caxias 0x1 Brusque
18ª rodada da Série C 2025
Estádio Centenário
CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Jhonatan Ribeiro, 34/2º), Lucas Cunha (Lorran, 34/2º), Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Douglas Skilo, 20/2º) e Yann Rolim (Mantuan, Intervalo) (Kelvyn, 26/2º); Iago, Calyson e Gustavo Nescau. Técnico: Júnior Rocha
BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool e Ítalo; Mangabeira, Thomaz e Roberto; DG (Paulino, 44/1º), Olávio (Bernardo, 44/1º) e Guilherme Pira (Maurício, 23/2º). Técnico: Bernardo Franco
Gol: Pira abriu o placar para o Brusque aos 30 minutos do primeiro tempo;
Cartões amarelos: Thomaz (2x)(B), Ítalo (2x)(B)
Cartão Vermelho: Thomaz (B), Ítalo (B)
Arbitragem: Bruno Mota Correia, auxiliado por Wallace Muller Barros Santos e Danilo Oliveira da Silva (trio do Rio de janeiro).
Público Pagante: 2.502
Público Não Pagante: 175
Público Total: 2.677