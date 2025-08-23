Esportes

Primeira derrota
Notícia

Caxias é superado em casa e perde o 100% no Estádio Centenário na Série C

Já classificado aos quadrangulares do acesso à Série B, o Grená entrou em campo em jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase da Terceira Divisão Nacional

Tiago Nunes

