Esportes

17ª rodada
Notícia

Caxias define logística de viagem para Tombos em Minas Gerais

Partida contra o Tombense será na segunda-feira (18), às 19h30min, no Almeidão. Delegação começa o deslocamento no sábado

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS