Caxias define logística de viagem para Tombos em Minas Gerais

O Caxias já está na preparação para o confronto diante do Tombense, válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A logística da equipe grená terá treinos fechados e uma viagem longa até o interior de Minas Gerais, onde enfrentará o adversário na segunda-feira (18), às 19h30min, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida.

A programação tem treinos fechados à imprensa no Estádio Centenário, nesta quinta e sexta-feira, com foco na parte tática com o técnico Júnior Rocha. No sábado, a delegação embarca às 10h20min em voo partindo de Porto Alegre com destino ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, o grupo almoça e segue viagem de ônibus até Tombos, que terá a distância de 350km.

Já no domingo, o elenco realiza o último treino antes da partida, às 15h, também com portões fechados, no centro de treinamento do Tombense. A atividade deve encaminhar escalação para o jogo da 17ª rodada.

O técnico Júnior Rocha terá o desfalque do zagueiro Lucas Cunha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Alisson deve ser o escolhido para formar dupla com Alan.