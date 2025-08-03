Caxias bate o Ypiranga e assegura classificação antecipada à segunda fase da Série C

Eduardo Melo chegou ao terceiro gol com a camisa Grená em 11 jogos na temporada. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Ao melhor estilo do inverno gaúcho, o Caxias enfrentou o Ypiranga com chuva, vento e frio na noite de domingo (3), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Grená teve boa atuação no primeiro tempo, contou com defesas importantes de Thiago Coelho no segundo e se adaptou ao campo molhado para sair com a vitória de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Eduardo Melo.

A vitória garantiu a classificação matemática do Caxias para os quadrangulares do Acesso. O time da Serra é o primeiro a conseguir a vaga antecipada à segunda fase, pois não pode mais ser ultrapassado pelo nono colocado, o CSA, com 21 pontos. O time nordestino pode chegar aos mesmos 33 pontos do Grená, mas perde nos critérios de vitórias.

Com quatro jogos para o fim da primeira fase, o Caxias entra em campo na 16ª rodada diante da equipe do ABC. O jogo será no sábado (9), às 17h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

DOMÍNIO GRENÁ

No primeiro minuto de bola rolando, o goleiro do Ypiranga já teve de se adaptar ao campo. Douglas Skilo foi cruzar para Jhonatan e a bola desviou na marcação. Quase que o Zé Carlos foi traído, mas conseguiu colocar para escanteio. Os primeiros 10 minutos se desenharam favoráveis ao estilo de jogo do Caxias. Mesmo com a chuva, a bola não parava nas poças. Com a marcação encaixada, só o Caxias buscou o ataque.

O time de Júnior Rocha mostrou o motivo de ser líder da Série C. O time buscou dar as cartas da partida fora de casa. Aos 20 minutos, mais uma oportunidade. Em cobrança de falta, Tomas Bastos bateu com força, mas sobre o gol. Bem postado e controlando as ações, aos 33 minutos, Thiago Ennes teve a terceira chance ao Grená contra nenhuma do time da casa. O lateral arriscou um chute forte, de longe, mas o goleiro pegou sem perigo.

E o bom jogo do Grená foi coroado com gol. Aos 37 minutos de jogo, Tomas Bastos recebeu pela esquerda, avançou próximo ao bico da área e levantou, de forma certeira, para o centroavante Grená. Eduardo Melo, na pequena área, cabeceou para o chão para fazer a festa da torcida do Caxias no Colosso, com 1 a 0.

Na sequência, Tomas Bastos quase marcou o gol que Pelé não fez. Aos 41 minutos, o capitão se aproveitou de um erro do canarinho e, do meio-campo, chutou direto para o gol e quase marcou. Porém, a bola passou perto da trave e foi para fora. O time de Júnior Rocha foi para o vestiário com a vitória parcial e sem finalizações do adversário.

THIAGO COELHO BRILHA NO SEGUNDO

O segundo tempo começou sem alterações nos times, mas com a chuva mais forte. Mesmo com placar favorável, o Caxias seguia em cima dos mandantes. Aos 8 minutos, o goleiro do Ypiranga não conseguiu segurar em dois tempos e Eduardo Melo quase se aproveitou para fazer o segundo gol, mas a bola foi para fora. A primeira finalização forte da equipe de Erechim veio somente aos 10 minutos, em cobrança de falta. A um passo da grande área, Charles soltou uma pancada e o goleiro Thiago Coelho afastou de manchete, ao melhor estilo vôlei. Na sequência, o Ypiranga tentou exercer uma pressão, em seu melhor momento do jogo, mas sem efeito.

Sob um temporal, Tomas Bastos teve mais uma falta da intermediária. Com campo molhado, o camisa 10 soltou uma bomba, mas não conseguiu acertar o gol, aos 22 da etapa final. No minuto seguinte, Ricardo Bueno se antecipou ao goleiro do Caxias e cabeceou para fora, perdendo o gol de empate em cruzamento da esquerda. Aos 26, Welder finalizou de fora da área e quase ampliou. A conclusão de fora da área raspou o pé da trave.

Contudo, o Ypiranga seguia tentando o empate. Danielzinho deu um voleio dentro da área e Thiago Coelho espalmou. No rebote, Ricardo Bueno chutou forte e o goleiro Grená salvou novamente aos 30 minutos. O Canarinho conseguiu equilibrar as ações na reta final, mas a equipe da Serra seguia firme. E o jogo contou com mais uma grande defesa de Thiago Coelho. O camisa 1 do Caxias pegou uma cabeçada no ângulo, salvando o time. Aos 47, o Ypiranga teve uma falta frontal, no entanto a bola foi para fora. Aos 50 minutos, o árbitro apitou o fim do jogo para festa da torcida Grená, classificada aos quadrangulares do acesso, de forma antecipada.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro

15ª rodada

Ypiranga 0x1 Caxias

Estádio Colosso da Lagoa

Ypiranga

Zé Carlos; Rian (Gabryel, 45/2º), William Gomes, Igor Morais e Caique; Charles, João Paulo (Danielzinho, 19/2º), e Jean Pyerre (Marlone 19min/2º); Ricardo Bueno, Roger e Felipe Marques (Fogaça, 33/2º). Técnico: Raul Cabral

Caxias Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Alyson, 33/2º), Pedro Cuiabá (Lorran, 33/2º) e Tomas Bastos; Douglas Skilo (Petterson, 41/2º), Jhonatan Ribeiro (Yan Rolim, 33/2º)e Eduardo Melo (Welder, 20/2º). Técnico: Júnior Rocha