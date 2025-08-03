Esportes

No quadrangular
Notícia

Caxias bate o Ypiranga e assegura classificação antecipada à segunda fase da Série C

Confronto gaúcho marcou a 15ª rodada da Terceira Divisão Nacional na noite deste domingo (3), em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS