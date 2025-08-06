Caxias Basquete vai disputar segunda edição do Torneio Abertura, em Brasília

O Caxias do Sul Basquete está confirmado no Torneio Abertura do NBB. Lançado em 2024, em parceria com a Secretaria de Esportes e Governo do Distrito Federal, o campeonato preparatório terá sua segunda edição realizada entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).
Seis clubes participaram da primeira edição do torneio em 2024, que teve o Minas como campeão. Agora, serão 12 equipes na disputa, sendo 11 do NBB e um da La Liga da Argentina.
Os 11 clubes brasileiros serão: o anfitrião Brasília (DF), Botafogo (RJ), Caxias do Sul (RS), Cruzeiro (MG), Fortaleza (CE), Flamengo (RJ), Minas (MG), Pato Basquete (PR), União Corinthians (RS), Unifacisa (PB) e Vasco da Gama (RJ). Já o clube argentino será o Atlético Unión de Santa Fé.