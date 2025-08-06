Esportes

Pré-temporada
Notícia

Caxias Basquete vai disputar segunda edição do Torneio Abertura, em Brasília

Competição preparatória para o NBB terá representante argentino e outros 11 times que disputarão a principal competição do basquete brasileiro

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

