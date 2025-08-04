Caxias Basquete fecha participação na fase classificatória da LDB com duas vitórias

Equipe caxiense não avançou às finais da Série Ouro Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

Após três derrotas seguidas na largada da segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), o Caxias do Sul Basquete fechou a série de cinco jogos no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, com duas vitórias.

No domingo (3), o time do técnico Bruno Lopes derrotou o Brasília, por 87 a 47. Já nesta segunda-feira (4), o triunfo foi contra o Pato Basquete, do Paraná, por 94 a 72.

Contra os paranaenses, o ala Tiago Machado, com 27 pontos, e o pivô Luan, com 22, comandaram o ataque caxiense, que teve amplo domínio a partir do terceiro período.