Caxias Basquete disputa Sul-Brasileiro adulto masculino em Brusque

Miguel (com a bola) é um dos jovens jogadores que deve atuar pelo Caxias no NBB. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete terá mais um compromisso em seu calendário nesta semana. Na sexta-feira (29), o time fará sua estreia no Sul-Brasileiro adulto masculino, que será disputado em Brusque, no interior de Santa Catarina.

O Caxias será representado pela equipe sub-22, que se prepara para as finais da Série Prata da Liga de Desenvolvimento, a LDB. Único representante gaúcho, o time terá como rivais o anfitrião Brusque, o Blumenau-SC e o Londrina-PR.

Na primeira rodada, Caxias e Blumenau se enfrentam às 19h, na Arena Brusque. Logo depois, os donos da casa enfrentam o Londrina. Os confrontos de sábado e domingo serão definidos a partir dos resultados das partidas iniciais. A última partida está marcada para domingo (31), às 11h.

— Foi um pedido nosso dar essa experiência para os atletas de disputar uma competição adulta. São sete garotos sub-22 e cinco sub-19, que inclusive foram campeões na última semana do Sul-Brasileiro da categoria. Enfrentaremos Brusque e Blumenau, que jogaram a Liga Ouro recentemente, e é importante também para servir tanto de avaliação para a sequência no NBB, como de preparação para a última etapa da LDB — avaliou o técnico Bruno Lopes.