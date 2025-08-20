Caxias anuncia contratação de volante da Portuguesa

Tauã assinou contrato com o Grená até o final da Série C. Victor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (20), o Caxias confirmou a contratação do volante Tauã, de 30 anos, que pertence a Portuguesa. O jogador foi cedido por empréstimo pelo clube paulista até o fim da participação grená na Série C do Brasileiro. O jogador tem contrato com os paulistas até o fim do Paulistão 2026.

— Um atleta interessante, de boa qualidade. O Júnior conhece bem, e é mais um acréscimo. Saiu um volante (Eliedson), vem um volante, então a gente está cuidando disso, de não deixar o grupo do Caxias sem uma opção — já havia adiantado sobre Tauã o vice de futebol José Caetano Setti, após o empate da equipe com o Tombense.

Natural de Caraguatatuba-SP, o volante atuou em equipes do interior paulista, como São Bernardo, Comercial, Portuguesa Santista e Água Santa, além de clubes de outros estados como Boa Esporte e Londrina.

Tauã está na Lusa desde 2021 e participou de 24 jogos (18 como titular) na atual temporada, com um gol e uma assistência. Com 1,76m, o volante já atuou também como lateral-direito.

Também da Portuguesa vira o atacante Igor Torres, de 25 anos. O atleta será uma reposição a saída de Petterson, devolvido ao Criciúma.

A direção grená ainda vasculha o mercado em busca de mais uma camisa 9, uma vez que perdeu Eduardo Melo, que vinha sendo titular na equipe, e conta com apenas dois: Welder (que ainda está suspenso para a partida diante do Brusque, no sábado) e Gustavo Nescau.